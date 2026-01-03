羽田機場飛機相撞事故2週年 日本擬改救災規定

（中央社東京3日綜合外電報導）日本航空一架客機2024年1月在東京羽田機場與另一架飛機相撞，造成5人死亡。由於事故機起火時冒出許多粉塵，日本政府考量救災人員的健康，今年擬修改機場滅火的作業規定。

日航（Japan Airlines, JAL）一架客機2024年1月2日在羽田機場降落期間，與一架準備飛往石川縣救災的海上保安廳飛機在C跑道相撞，造成這兩架飛機起火燃燒，海保機內5人罹難，機長逃過一劫但身受重傷；而日航客機上379人則全數脫困。

這也是首度有現代輕型大客機燃燒殆盡，並被視為審視新一代碳複合材質飛機如何承受大火的案例。

這起事故在昨天滿2週年。「朝日新聞」報導，在事故中燃燒殆盡的日航客機為歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）的新機型A350-900，這款飛機的機身、尾翼等主要結構，由碳纖維複合材料所製成。

碳纖維複合材料已成為製造飛機的材料之一，這種材料比鐵堅硬但比鐵輕，耐熱性也佳，也提升燃油效率。

不過，碳纖維複合材料起火的話，殘餘物質不僅會產生粉塵，也有難以被滅火的特性。有建議指出，相關人員在滅火時必須注意這點。

這起事故發生後沒多久，最初由機場的消防隊員等人滅火。日本政府國土交通省（簡稱國交省）表示，最初投入滅火的人員曾有部分時段並未配戴空氣呼吸器。而12名隊員之中，有4人在救災過後表示出現喉嚨疼痛等症狀。不過目前仍不清楚他們的症狀是否與粉塵有關。

儘管如此，日本國家的運輸安全委員會公布的資料指出，當時機場與東京消防廳的消防人員「未察覺粉塵的危險性」，進一步要求提出相關防護措施。

國交省有鑑於這起事件，也計劃改變救災規定，建議救災人員在撲滅著火的同型飛機期間，配戴空氣呼吸器與防塵面具。國交省也考量事故現場的因應人員可能會因風向，而吸入粉塵，正在評估更詳細的裝備使用方式。

羽田機場的消防單位在這起事故後也已改變做法，因應人員前往事故現場時會配戴N95口罩。

另外，位在長崎縣的「機場保安防災教育訓練中心」2024年7月起訓練機場消防人員時，也會讓受訓人員配戴空氣呼吸器。（編譯：楊惟敬）1150103