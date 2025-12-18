羽田機場3陸女痛罵台灣遊客「別說狗語」 日網友看不下去：趕出去

疑似中國籍女子在羽田機場飆罵台灣旅客，引發日本網友關注。翻攝X平台



近日一段疑似中國女性乘客辱罵台灣遊客的影片在社群上引發關注，地點在日本羽田機場，3名女子情緒激動咆哮「台灣屬於中國」還要台灣旅客搞清楚狀況再出國。警方到場處理，台灣遊客以日語向警方說明，中國女子卻嗆「不要說狗語」，讓許多日本網友不滿，認為應該將鬧事的女子驅逐出境。

社群平台X（前稱推特）網友今天（12/18）分享影片，1男1女台灣遊客和3名中國女子在日本東京羽田機場發生衝突，穿著淺藍色羽絨外套的中國女遊客破口大罵，怒喊「台灣屬於中國」、「把政治搞清楚再出門」，另2名女子則是用令人聽不懂的語言叫囂。

更誇張的是，航警抵達現場處理時，台灣遊客用日文解釋現場狀況，中國女子疑似聽不懂日語，強悍地大叫「說人話」，「不要說狗語」。

事件在網路上發酵，日本網友留言「應該把她們驅逐出境」、「說日語是狗語幹嘛還來？」「如果台灣真的屬於中國，她根本沒必要大聲嚷嚷」、「請中國維持日本禁令」；另外也有不少網友稱讚台灣遊客冷靜處理的態度。

