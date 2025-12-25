「羽田機場5死空難」最新調查報告出爐！鎖定2大關鍵因素

日本羽田機場去年1月發生飛機碰撞事故，造成海上保安官5死、1重傷，另有客機乘客受傷。日本運輸安全委員會25日公布最新調查進度，宣布將擴大調查範圍，全面檢視事故成因並研擬防範對策。

羽田機場空難調查擴大。（圖／美聯社）

調查指出，海上保安廳飛機在未取得管制塔明確許可的情況下，誤以為獲准進入跑道，是事故關鍵因素之一。最新報告進一步揭露，事故前機長曾在短時間內執行夜間勤務，委員會因此將機組人員的疲勞狀況、勞務管理與勤務安排納入調查，評估是否影響判斷能力。

由於事故發生於夜間，客機直到碰撞前一刻仍未發現跑道上有飛機停留。委員會今年3月在中部機場進行實地驗證，模擬相似跑道與燈光配置，結果顯示在無月光情況下，海上保安廳飛機的防撞燈與跑道燈顏色接近，從空中視角容易重疊，增加辨識難度。目前也測試將防撞燈改為紅色的可視效果，以評估改善可能性。

在旅客疏散方面，報告指出事故後客機廣播系統未能啟動，機組人員改用手持擴音器引導撤離，但在火災與噪音下效果有限，部分乘客未即時接收指示。委員會已進行實機測試，分析不同疏散引導方式的實際效果，未來將綜合飛航操作、燈光設計、人員管理與疏散機制等結果，提出降低傷害與防止類似事故再發生的具體對策。

