羽絨外套丟洗衣機會爆炸？專家點頭曝關鍵：變成大水球

港媒近日報導，一名大陸女子將羽絨外套丟到洗衣機，結果出現爆炸，導致她臉部被炸傷流血。對此，紡織業者粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文表示，身旁也有聽過類似案例，並指出羽絨是親水性高的材質，在洗衣過程會成為一個大水球，持續撞擊洗衣機內的管壁，進而導致爆開。

「扛布者-為紡織而活的男子」在臉書粉專發文稱，絕大多數廠家都希望民眾手洗、柔洗羽絨或填充外套，因為的確存在的風險，自己也有聽過類似案例，雖不是說到洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開，爆開，後續清理也很花時間。

廣告 廣告

羽絨外套依然會滲水

他進一步指出，多數的羽絨外套表布為了防【絨穿刺】，都會特別熱壓再加上撥水處理。如此一來可以有效降低布料組織的孔隙。但是這個撥水，不是防水，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透，且會滲到填充層，使外套的內裡體積跟重量開始增加。

該粉專解釋，羽絨是會吸水的，使得衣物變得更加有份量；另外就算是化纖填充物，像聚酯纖維的一種不吸水，但表布表層中也是有空間可以儲存水分，因此最終都會成為一種水球。在洗衣過程當中，大水球會不斷撞擊布料導致其弱化，運氣好一點，或者用到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊不讓布料損壞，使填充層爆出來，但這種狀況其實是少數。

洗羽絨外套恐對洗衣機內壁造成衝擊

他表示，光是填充物爆開，或許還算是不幸中的大幸，因為這種大水球的衝擊力道之強，其實也會對洗衣機內的管壁造成一定衝擊的，就算洗一次沒壞，長期下來也會使洗衣機損耗程度快速增加。

他最後強調，不論羽絨還是化纖，都不建議正常機洗，至於中低價的羽絨或填充外套，絕對不要挑戰機洗模式，因為有些產品真的就是粗製濫造，「填充物爆開，清洗衣機內的羽絨還是事小，如果整台洗衣機爆開，那時損失就不只是金錢，生命安危都可能會有影響的。」

更多中時新聞網報導

《大濛》躍升億級大片 劉冠廷盼續演外傳

NBA一周分析》黃蜂擺爛反5連勝 公鹿了無生機

疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤