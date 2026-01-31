羽絨外套丟洗衣機釀爆炸？內行揭超慘後果：絕對不要挑戰機洗

每到冬天，輕又禦寒的羽絨衣是許多人喜愛的穿搭之一。（示意圖／Pixabay）

每到冬天，輕又禦寒的羽絨衣是許多人喜愛的穿搭之一，近日卻傳出有民眾將羽絨外套丟進洗衣機洗滌，結果引發爆炸。對此，紡織業者「扛布者」透露，自己曾聽過多起類似案例，儘管沒有導致洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開、爆開，後續清理也很花時間，提醒民眾絕對不要挑戰機洗模式。

「扛布者」在臉書粉專分享相關新聞，並稱羽絨或填充外套通常都建議手洗、柔洗，因為機洗確實存在風險，自己身旁也聽過類似案例，雖不是洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開、爆開，後續清理也很花時間。

他說明，原因可分為2個層面，先是表布的部分，多數的羽絨外套表布為了防「絨穿刺」，都會特別熱壓再加上撥水處理，如此一來可有效降低布料組織的孔隙，但撥水不是防水，只要水分多一點且殘留，就會往下滲透，所以在洗衣時，這些水分會滲到填充層，使外套的內裡體積跟重量開始增加。

專家進一步指出，如果內裡是親水性高的羽絨，衣物會變得更有份量；若是化纖填充物，如PUFFTECH，儘管本身不吸水，但表布表層中仍有空間可以儲存水分，最終都會成為一種水球，「在洗衣過程當中，這個大水球會不斷撞擊布料導致其弱化，運氣好一點，或者用到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊不至於讓布料損壞，使填充曾爆出來，但這種狀況其實是少數。」

「扛布者」提到，目前多數「以價制量」的產品中，表布往往更加脆弱、更容易裂開，而光是填充物爆開或許還算不幸中的大幸，「因為這種大水球的衝擊力道之強，其實也會對洗衣機內的管壁造成一定衝擊的，就算一次沒壞，長期使用下來，也會使洗衣機損耗程度快速增加。」

他強調，多數的填充外套不論羽絨還是化纖，都不建議正常機洗，頂多就是手洗完再放入洗衣袋中脫水，目的就是不要讓填充物含水量快速增加成為水球，造成不必要的困擾使然。至於中低價電商類的羽絨或者填充外套，更是絕對不要挑戰機洗模式，如果整台洗衣機爆開，損失的不只是金錢，還可能威脅人身安全。

