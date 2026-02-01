羽絨外套丟洗衣機…恐漲成「大水球」爆炸！達人急：別挑戰

生活中心／周希雯報導

羽絨外套是冬天必備的禦寒衣物，不過近期有民眾把外套放入洗衣機清洗，結果引發爆炸、導致臉部受傷濺血。對此，被譽為「紡織界張孝全」的紡織業者「扛布者」就指出，羽絨吸水後會形成「大水球」，外套爆開還算是不幸中的大幸，「如果整台洗衣機爆開，那時損失就不只是金錢，生命安危都可能會有影響的」，因此他提醒「絕對不要挑戰機洗模式」。

羽絨丟洗衣機會爆炸？專家揭危險2原理

扛布者發文表示，把羽絨、填充外套放入洗衣機清洗，的確有爆炸的風險，連他也聽過類似的案例，「雖不是說到洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開，爆開，後續清理也很花時間」，因此各界才會建議手洗、柔洗。當中原理分為2個層面，首先，多數羽絨外套表布為了防「絨穿刺」，會特別熱壓再加上撥水處理。如此一來可以有效降低布料組織的孔隙，「但是這個撥水不是『防水』，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透。」

羽絨外套別丟洗衣機！漲成「大水球猛撞」恐爆炸…達人急籲：絕對不要挑戰

扛布者表示，多數羽絨外套表布會特別熱壓再加上撥水處理，但並非防水。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

羽絨吸水恐成「水球炸彈」 狂撞布料秒爆裂

扛布者指出，這些水分在洗衣時會滲到填充層，加上羽絨會吸水，導致外套的內裡體積跟重量開始增加；雖然化纖填充物不吸水，但表布表層中也是有空間可以儲存水分，最終都會成為一種水球。因此在洗衣過程中，「這個大水球會不斷撞擊布料導致其弱化，運氣好一點，或者用到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊不至於讓布料損壞，使填充層爆出來，但這種狀況其實是少數。表布往往是來得更加脆弱，更容易裂開。」

羽絨外套別丟洗衣機！漲成「大水球猛撞」恐爆炸…達人急籲：絕對不要挑戰

扛布者表示，大水球在洗衣的過程不斷撞擊，長期下來令洗衣機損耗程度快速增加。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

1類外套絕不能機洗！恐影響生命安危

扛布者坦言，其實光是「填充物爆開」可能是不幸中的大幸，因為這種大水球的衝擊力道之強，會對洗衣機內的管壁造成一定衝擊的，「就算一次沒壞，長期使用下來，也會使洗衣機損耗程度快速增加，甚至最後就直接壞給你看。」對此，無論是羽絨還是化纖都不建議正常機洗，尤其中低價電商類的羽絨或者填充外套，更是絕對不要挑戰機洗模式，因為部分真的就是粗製濫造，「再說一次，填充物爆開，清洗衣機內的羽絨還是事小，如果整台洗衣機爆開，那時損失就不只是金錢，生命安危都可能會有影響的。」





