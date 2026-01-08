羽絨外套丟洗衣機「絨毛結塊成坨」 內行教2招恢復蓬鬆

羽絨外套是冬季必備禦寒衣物，一名網友將羽絨外套直接丟進洗衣機清洗後，透過光線發現羽絨全結成一坨坨的塊狀，貼文曝光後，引發5.6萬名網友按讚，許多人分享羽絨外套的正確清洗方法，強調洗乾淨後，徹底乾燥、拍打，即可讓羽絨恢復原本的蓬鬆感。

原PO近日於Threads上傳照片，只見羽絨外套丟進洗衣機清洗後晾在陽台，羽絨在光線下呈現結塊狀，看起來一坨坨。

貼文引起5.6萬人關注，許多網友安慰原PO不用過度擔心，只要完全乾燥，羽絨通常能恢復蓬鬆，尤其清洗前的準備相當重要，包括將外套翻面、拉好拉鍊並放入大型洗衣袋，使用洗衣機的柔洗或慢速模式，清洗後置於室內陰乾，避免陽光直曬，待衣物半乾或全乾後，再用衣架或雙手反覆拍打，讓結塊羽絨重新分散，就能恢復蓬鬆感。

網友留言，「羽絨大衣送洗時，老闆教我要翻反面、拉上拉鍊，放入大型洗衣袋，用柔洗或慢速模式清洗，再放室內陰乾，收起前拍打鬆開」、「我用除濕機烘乾，乾了就恢復」、「用低溫烘乾，裡面放網球，就能讓羽絨恢復原狀」。

此外，有洗衣業者留言提醒，羽絨外套水洗後，可先完全晾乾，再以低溫烘乾20至30分鐘，並放入乾淨網球或羊毛球，透過滾動撞擊鬆開羽絨；若家中沒有烘衣機，也可搭配除濕機或冷風吹乾，強調關鍵在於低溫與徹底乾燥，只要步驟正確，不必特別送洗，也能避免羽絨纖維受損，維持保暖效果。

