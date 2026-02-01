羽絨外套別花錢送洗 達人教3步驟：保證乾淨又蓬鬆

家事達人陳映如表示，許多人習慣將羽絨外套送洗，但只要掌握「自洗3關鍵」，在家也能清潔乾淨又保持蓬鬆，她建議，清洗前先拉好拉鍊以保護布料；針對領口、袖口等髒汙，可使用少量洗衣精輕刷；機洗時選擇柔洗或低速脫水，脫水約30秒即可，接著陰乾並輕拍外套，幫助羽絨恢復蓬鬆感，避免過度脫水損傷纖維。

陳映如於臉書粉專發文指出，清洗羽絨外套前，先做好細節檢查，拉好拉鍊、固定好魔鬼氈，能有效避免洗衣過程中勾破布料，延長外套壽命。此外，針對領口、袖口等容易髒的部位，可用少量洗衣精配合柔軟刷子輕刷，切勿用力過度，以免破壞防潑水塗層，刷洗後靜置5至10分鐘，再將整件外套浸濕準備機洗。

陳映如提到，使用洗衣機時，模式選擇至關重要，羽絨外套應使用柔洗或低速轉模式，降低對羽絨纖維的拉扯，脫水時間也不宜過長，30秒即可，主要是甩去多餘水分，而非完全脫乾，過度脫水容易導致羽絨結塊，影響蓬鬆與保暖效果。

陳映如表示，清洗完成後的晾乾與整理也是關鍵，應放在陰涼通風處自然風乾，避免直曬強烈陽光，半乾時可用手輕拍衣身，讓羽絨均勻分散、防止結塊；收納方面，折疊或吊掛都可，但長期吊掛前最好拍打幾下，讓羽絨恢復蓬鬆感，穿起來依然舒適保暖。

