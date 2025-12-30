羽絨外套太膨鬆 家事達人曝收納妙招：不再佔空間

羽絨外套是不少人的禦寒衣物，但厚厚的外套收納很佔空間，日本家事達人分享，關鍵在要先把衣襬往上翻摺，再將帽子、袖子往衣服中間摺，最後從頭部往下捲起來，就能將整件衣服捲進翻摺處，收納起來相當輕巧。

日本家事達人倉志表示，冬天的衣服較厚重，尤其羽絨外套要蓬鬆才會保暖，收納起來不只非常佔空間，還會「脹」開導致難以收納，因此在摺疊時要提前作準備，把整件外套捲起來，如此一來就算是帶出去旅行也很方便。

倉志分享，收納羽絨外套時，首先要先把拉鍊外套拉起來，接著從衣襬處往上外翻、反摺，接著把帽子、袖子從正面往衣服中央摺起來，讓整件外套變成像是正方形的樣子，接著從頭開始往下捲，最後就能將整件外套捲進一開始的反摺處，收納時就不會脹開，壓縮到其他衣物的空間，也不用擔心羽絨外套的蓬鬆感會被壓壞。

此外，她也分享厚重帽T的收納方式，首先從衣襬往上摺兩次，寬度約與袖子差不多，接著將袖子往中間摺，然後再把兩旁較胖的衣物往中間摺一次，讓整件衣物約等於帽子的大小，最後只要把帽子往下翻，就能把整件衣服塞進帽子裡，如此一來外型簡潔又俐落，避免不規則的帽子亂翹，造成收納時的困擾。

