羽絨外套弄髒不用送洗！家事達人曝清潔懶人包

近日一波又一波東北季風來襲，許多民眾都把櫃子裡的羽絨外套拿出來禦寒，但羽絨服弄髒了該怎麼清理呢？家事達人陳映如近日分享清潔懶人包，不用送洗衣店處理，自己就能輕鬆搞定。

陳映如在臉書發文分享「冬天的羽絨外套，不出錯的清潔法！」。她表示，羽絨外套穿一陣子，如果有點髒，可以看這篇清潔重點懶人包。首先洗前先拉好拉鍊、黏好魔鬼氈，避免勾破布料；接著浸濕衣物，檢查一下領口、袖口、口袋旁、下擺處，這些較容易髒的部分，用軟毛刷沾點洗衣精，先輕刷去汙；靜置5～10分鐘再丟進洗衣機，切記洗衣模式選「柔洗／弱轉速」，搭配低溫（不超過40°C）、低速脫水（800轉以下）。另外要使用脫水功能，30秒即可，避免傷害到衣料。

廣告 廣告

陳映如提醒，要洗羽絨外套的時候選用中性洗劑，冷洗精或者偏中性的洗衣精是不錯的選擇，可以保護羽絨。此外，她也補充晾曬羽絨外套與保持蓬鬆小技巧，切記不要把洗好的衣服放在強陽光下直曬，應該放置於陰涼通風處晾乾，然後半乾時要用手輕拍，防止羽絨結塊。

陳映如稱，羽絨外套收納時可以用摺疊或吊掛的方式，吊掛久了，開始穿羽絨衣的話，請記得在穿之前做一個小動作，因為吊掛收納的羽絨外套，時間一久，羽絨會集中在下擺，穿之前外套倒過來，抓住下擺，抖一抖，讓羽絨更平均且蓬鬆，這樣穿起來會更保暖且有型。

更多中時新聞網報導

足球》台灣隊長陳柏良 投身球隊經營

2025十大娛樂新聞回顧》范姜彥豐爆老婆粿粿出軌王子

「帶11小孩上山下海」 柴智屏喊挑戰