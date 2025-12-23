羽絨外套怎麼洗？家事達人教5招 「這樣洗」蓬鬆不傷羽絨

家事達人陳映如在臉書分享，在家自己洗羽絨外套的實用技巧。（翻攝自photo-ac）

冬天氣溫下降，不少人都換上了厚重的羽絨外套，不過清洗時卻相當苦惱，擔心丟進洗衣機會洗壞，只是局部髒污就送洗又覺得太麻煩。對此，家事達人陳映如在臉書分享，指出羽絨外套其實自己在家也能安全清洗，只要掌握幾個重點，就能輕鬆搞定。

5招實用技巧

陳映如分享，清洗羽絨外套前，務必先將拉鍊拉好、魔鬼氈黏牢，避免在清洗過程中勾破布料。接著先將外套整件浸濕，針對較髒的部位，可使用洗衣精搭配洗衣刷輕輕刷洗，靜置約5到10分鐘後，再放入洗衣機。

廣告 廣告

洗衣模式，她建議選擇「柔洗／弱轉速」模式，脫水時間也不宜過長，大約30秒即可，以降低對衣料與羽絨的拉扯與損傷。

羽絨外套如何晾曬、恢復蓬鬆？

至於晾曬與蓬鬆的技巧，陳映如提醒，羽絨外套不適合在強烈陽光下直曬，應選擇陰涼、通風處自然晾乾。在半乾狀態時，可用手輕拍外套，幫助羽絨均勻分布，避免結塊。收納時，不論摺疊或吊掛皆可，但若長時間吊掛，穿之前記得將外套倒過來抖一抖，有助於恢復蓬鬆感。

更多鏡週刊報導

饅頭夾蛋驚見「刀片」！業者稱開業50年來沒發生過 衛生局：店內剪刀無破損

剛交車就撞死業務！SU7「安全機制」引外界質疑 小米：全力配合調查

中國南京博物院盜賣文物醜聞擴大 前院長遭退休員工實名舉報