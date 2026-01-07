羽絨外套怎麼洗？達人曝「１招」乾淨又能快速恢復蓬鬆，不必再花錢送洗

隨著氣溫下降，民眾紛紛翻出羽絨外套禦寒。然而，經過一段時間的穿著後，羽絨衣難免會沾染污漬或產生異味，這時許多人就會選擇送至乾洗店處理。對此，家事達人陳映如近日分享了一套簡單實用的居家清潔方法，讓民眾無需花費昂貴的乾洗費用，就能在家輕鬆清洗羽絨外套，重新恢復衣物的清潔與蓬鬆感。

羽絨外套不一定要送洗

陳映如在臉書發文分享「冬天的羽絨外套，不出錯的清潔法」，她指出，當羽絨外套穿著一段時間後出現髒污時，民眾其實無需特地送至洗衣店處理，透過正確的居家清洗方式就能輕鬆解決。

羽絨外套怎麼洗

在進行清洗前，陳映如提醒民眾務必做好準備工作，以防止衣物在清洗過程中受損。首先，需要將羽絨外套的拉鍊完全拉好，並將魔鬼氈貼合固定，這個步驟能有效避免在洗衣機運轉時勾破布料。接著，將衣物先行浸濕，針對較為明顯的髒污處，可使用洗衣精搭配洗衣刷進行輕柔刷洗，去除頑固污漬。完成局部清潔後，讓洗衣精在污漬處靜置５至10分鐘，使清潔成分充分發揮作用，再將整件羽絨衣放入洗衣機。

羽絨衣可以用洗衣機洗嗎

陳映如特別強調洗衣機設定的重要性，建議民眾選擇「柔洗」模式進行清洗。這種溫和的洗衣方式能夠避免過度攪動對羽絨填充物造成傷害，同時確保清潔效果。在脫水階段，她建議將時間控制在30秒左右即可，避免長時間高速脫水導致羽絨結塊或衣料變形。適當的洗衣設定不僅能保護羽絨的蓬鬆度，也能延長衣物的使用年限，讓投資的羽絨衣發揮最大價值。

羽絨外套怎麼曬

清洗完成後的晾曬步驟同樣關鍵。陳映如建議避免將羽絨衣放在強烈陽光下直接曝曬，應選擇陰涼且通風良好的地方進行自然晾乾。在衣物半乾狀態時，可用手輕拍羽絨衣各個部位，這個動作能有效防止羽絨在乾燥過程中結塊，保持填充物的均勻分布。她提醒，定期輕拍不僅能維持羽絨的蓬鬆度，還能確保衣物乾燥後仍具備良好的保暖性能。

羽絨外套恢復蓬鬆撇步

在收納方面，陳映如表示羽絨外套可採用摺疊或吊掛２種方式存放。不過她特別提醒，若長期使用吊掛收納，羽絨容易因重力作用而集中沉積在衣物下擺部位，影響整體的保暖效果。因此，在穿著前建議進行一個簡單的動作：將羽絨衣倒過來，抓住下擺輕輕抖動幾下，這樣就能讓羽絨重新分布均勻，恢復原有的蓬鬆質感。

▲羽絨外套可以機洗，但盡量選擇「柔洗」模式。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳映如

網址：https://www.facebook.com/share/p/16yLdvbrMQ/

