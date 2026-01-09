羽絨外套怎麼穿不肥？5招秘訣請筆記！同色系、洋蔥式...挑對適合羽絨衣款也很重要 | Women's Health

PHOTO CREDIT: GETTY IMAGES

低溫警報，寒流來襲！冬天必備的羽絨外套怎麼穿不臃腫，甚至看起來時髦有型是門學問，這次透過歐美街拍潮人穿衣示範，從衣長、顏色、版型、配件著手，不同身高體型的女孩都能找出最適合自己的羽絨造型！

秘訣一：精挑羽絨衣長度

善用「上短下長」 穿搭原則大家都懂，尤其身高嬌小、五五身，甚至是直筒身的女孩，都可以透過短版羽絨衣和高腰褲或裙的組合，來重塑身材比例，但其實這一招並非所有身型都適用！

臀部S曲線明顯的梨型女孩，應選擇能夠完整遮住臀部最寬位置的長版款式，利用羽絨大衣修飾腰臀之間的線條，以「截彎取直」的方式打造修長比例。



不過，羽絨衣的長度也不是越長越好，遮越多越顯瘦。就好比身高嬌小的女孩，適合短版、長度恰巧遮臀的款式，衣長不宜過長，落在大腿中段的長度最為剛好。

但若你是身高夠高的棉花糖女孩，我們也特別建議選擇短版或是正常長度的版型，因為衣服的覆蓋面積大，整個人看起來會更加膨脹臃腫，這點要格外注意。

祕訣二：同色系穿搭

當我們選好了適當的衣長輪廓後，接下來就是穿搭了！這幾年特別流行全套運動服的裝扮，看似隨興沒打扮的慵懶感才是真時髦！推薦你在羽絨衣內搭全套休閒服，或是選擇同色系的單品，視覺和諧了看起來自然顯瘦又苗條。

秘訣三：下身單品是關鍵

不管你是Oversize還是合身，下擺微微向外展開的A字輪廓，抑或是俐落乾脆的H Line版型，羽絨之所以羽絨就是難免蓬鬆又膨脹，因此下半身搭配的單品就成了「瘦」的關鍵！

若今天想穿裙子，飄逸柔軟的材質能夠放輕視覺觀感，避免看起來過於沉重。當然印花、丹寧、皮革材質的半身裙也不是問題，只是在版型選擇上，建議避免A字款式，修身的直筒裙、窄裙較為理想。

若是選擇褲子，褲管不宜過寬，尤其上窄下超寬的喇叭褲，上寬下也寬會讓你看起來像顆樹！

秘訣四：翻玩異材質洋蔥穿搭

覺得同色系穿搭很無聊？其實多種顏色也可以，建議全身不要超過三個配色，豐富但不眼花撩亂，就跟辦公桌總是「亂中有序」一樣的道理。

這時候有人就舉手發問了，不玩顏色還能怎麼玩呢？我們可以利用不同材質的單品和配件，穿出層次感，以這張街拍潮人為例，先是用腰帶束出腰身，最後罩上一件皮質羽絨大衣，雖然一身黑卻黑得一點也不無聊！更棒的是，羽絨衣脫掉後，裡面也是時時髦髦呢！

秘訣五：靠鞋子拉長比例

最後一招是鞋子，今年Chelsea切爾西靴可說是火透了整條街，但恰巧束在小腿上的設計，對小隻女來說有點尷尬，這時候可以用運動鞋和高跟靴作為解套。



一來是露出腳踝，用最纖細的腳脖子穿出修長感，二來是直接拉長腳背，比例對了，顯瘦顯高完美達標！

