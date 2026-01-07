羽絨外套拿去洗後結成一坨！ 內行人教2步驟恢復蓬鬆柔軟

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

寒流來襲，全台各地氣溫驟降，不少民眾皆拿出保暖衣物禦寒。近日，一名網友在 Threads 分享，在把羽絨服丟進洗衣機洗後，準備曬乾時卻發現衣服裡的羽絨都變成一坨一坨的，在陽光下更是慘不忍睹。對此，不少網友在留言區指出，「羽絨衣不建議用洗衣機洗，真的要洗用手洗。」貼文曝光後，引發網友熱議。

寒流來襲，全台各地氣溫驟降，不少民眾皆拿出保暖衣物禦寒。（示意圖／pixabay）

有網友分享，之前把羽絨服拿去送洗時，老闆教他「1.外套要翻反面拉鏈拉起來、2.用大的洗衣袋裝著、3.放入洗衣機柔洗(慢速)、4.一定要放在室內晾/風乾、5.要收起衣服之前用衣架拍打」等五個步驟，也有網友補充，使用洗衣機的柔洗模式後，衣服收起來前放在腿上因為有點溫度因此比較好拍開。

廣告 廣告

也有自稱在洗衣廠工作的網友回覆，「羽絨外套水洗完之後要先晾乾，之後在收下來用低溫(很重要)烘20-30分鐘羽絨就會開了」，若家中沒有烘衣機的話，內行網友則建議：「可以預備兩個網球，在乾衣程序時，將網球與衣物放進乾衣機內，網球彈力可將羽絨產生拍打功效」，或用除濕機、川風機都能有同樣效果。

還有長年住在國外的網友分享：「住在外面-28度的加拿大，年年羽絨服都是機洗,烘衣機烘乾，跟新的一樣，已經17年了，一樣暖暖的」，不過在拿去烘乾的時候則要注意，溫度不能過高也不要隨意甩動，否則破壞到羽絨纖維的話，恐怕會影響保暖效果。

更多FTNN新聞網報導

不覺得冷不等於沒事！台灣人最怕「10～15°C」 低溫恐引爆心血管危機

入夜急凍！17縣市低溫特報 「這些地區」恐跌破10℃

強烈冷氣團來襲！氣溫驟降全台昨發生26起OHCA 6天累計173例

