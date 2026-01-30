羽絨外套放洗衣機洗竟爆炸 女子臉遭炸濺血

一名女子將羽絨外套放入洗衣機裡面清洗，結果發生爆炸。（示意圖／翻攝自pexels）





一名女子將羽絨外套放入洗衣機裡面清洗，結果發生爆炸，不僅洗衣機的門被炸飛，女子臉部也受傷濺血，全家人都嚇壞了。之前還有一名女子將羽絨外套放入脫水機內，也發生類似意外。

民眾：「門都炸掉了，小心玻璃，去醫院。」

女子摀著臉，痛到說不出話，一家人全都亂了手腳，因為怎麼也沒想到洗衣服竟然洗到爆炸。陽台滿地都是白色羽絨，就連洗衣機的門也都噴飛，中國這名女子用洗衣機洗羽絨外套，卻發生爆炸。

網路新聞主播：「不僅洗衣機的門被炸掉了，女子的臉部也嚴重受傷。」

這可不是單一個案，每到冬天就有類似意外，因為清洗羽絨外套洗到受傷濺血。江西還有一名女子連脫水機也遭殃。

當事女子：「剛放進去4.5秒左右吧，就聽到砰的一聲，是羽絨服爆炸，導致脫水機炸成粉碎。」

羽絨外套一碰水，怎會變成不定時炸彈？網路上也掀起熱烈討論。

網路新聞主播：「為了防止鑽絨，很多羽絨服的面料都會使用特殊塗層，這就導致羽絨服本身的透氣性不如普通服飾。」

家事專家：「在高速脫水時，面料裡面的空氣排不出去，內壓飆升，就像一顆被反覆擠壓的氣球。」

原來因為內層空氣排不出去，加上清洗旋轉時不斷摩擦，可能產生靜電的熱量累積，導致在密閉空間就有爆炸風險。

專家建議，清洗前還是要注意標示提醒，洗後可用吹風機冷風打澎，讓羽絨外套恢復蓬鬆狀態，多一分留意避免冬日保暖還沒穿上就先受傷。

