羽絨外套放洗衣機「縮成一球球」！達人揭祕訣：恢復蓬鬆、免送洗

隨著氣溫驟降，許多人拿出羽絨外套禦寒，不過羽絨衣穿髒了，應該如何清洗？近日有網友PO文提到，他把羽絨外套放進洗衣機後，裡面的羽絨竟「結塊」，讓他相當苦惱，引發討論。家事達人陳映如曾分享清潔秘訣，其實在家就能洗得乾淨又蓬鬆。

一名網友在社群平台Threads發文，他把羽絨外套放入洗衣機，竟遇到結塊的情形，求助網友該如何清洗。貼文曝光，不少網友表示「拿去洗衣店烘衣機滾一滾，整件會蓬到不行」、「我洗衣機調整成弱洗，乾了後拿一根衣架，一邊拍打一邊用吹風機吹，就能恢復正常」。

家事達人陳映如曾在臉書分享「羽絨衣清潔懶人法」，清洗前先拉好拉鍊、魔鬼氈黏緊，再浸濕衣物，髒汙處用洗衣精、洗衣刷輕刷，尤其領口、袖口等部位，接著靜置5到10分鐘，再放入洗衣機，洗衣模式選擇「柔洗／弱轉速」，搭配低溫（不超過40°C），最後脫水約30秒即可，避免傷到衣料，洗衣機若有羽絨衣清洗的選項更方便。

晾曬方式也很講究，陳映如提醒，不要在強烈陽光下直曬，應放在陰涼通風處晾乾。衣物半乾時，可用手輕輕拍打，幫助羽絨分散、避免結塊。收納時可選擇摺疊或吊掛，不過長時間吊掛，羽絨可能會集中在下擺，穿之前將外套倒過來抖一抖，就能恢復蓬鬆感。

