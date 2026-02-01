羽絨外套機洗釀悲劇！專家示警「變成大水球」：恐藏致命陷阱

生活中心／彭淇昀報導

日前一名中國女子把羽絨外套丟進洗衣機，沒想到爆炸了，導致臉部受傷流血。對此，紡織業者「扛布者-為紡織而活的男子」解釋，羽絨是親水性高的材質，在洗衣的過程中不斷吸水，使得衣物變得更有分量，最後變成一個大水球，持續撞擊洗衣機內的管壁，且衝擊力道之強，而導致爆開。

羽絨外套別丟洗衣機，在洗衣過程中會不斷吸水，恐會導致爆炸，暗藏致命陷阱。（圖／翻攝自pixabay）

有紡織業者在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文指出，絕大多數業者都會希望羽絨外套手洗、柔洗，因為的確存在這樣的風險，他也聽過類似案例，雖然沒有嚴重到洗衣機爆炸，但光是填充外套表布裂開、爆開，後續清理也很花時間。

紡織業者進一步說明說明，多數的羽絨外套表布為了防止「絨穿刺」，會特別熱壓再加上撥水處理，如此一來可有效降低布料組織的孔隙，但是「撥水並非防水」，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透。因此在洗衣時，這些水分是會滲到填充層的，會使外套的內裡體積跟重量開始增加。

紡織業者解釋，羽絨是親水性高的材質，也就是說它是會吸水的，使得衣物變得更加有分量。而雖然化纖填充物，如PUFFTECH本身是聚酯纖維的一種不吸水，但表布表層中也是有空間可以儲存水分，最終都會成為一種水球。

因此在洗衣過程當中，這個大水球會不斷撞擊布料導致其弱化，運氣好一點，或者用到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊，不至於讓布料損壞，使填充層爆出來，但這種狀況其實是少數。甚至在目前多數以價制量的產品中，表布往往是來得更加脆弱，更容易裂開。

其實光是填充物爆開，或許還算是不幸中的大幸。因為這種大水球的衝擊力道之強，其實也會對洗衣機內的管壁造成一定衝擊的，就算一次沒壞，長期使用下來，也會使洗衣機損耗程度快速增加，甚至最後就直接壞給你看。

紡織業者強調，多數的填充外套，不論羽絨還是化纖，都不會建議你正常機洗，頂多就是如PUFFTECH所建議的手洗完，再放入洗衣袋中脫水即可，目的就是不要讓填充物含水量快速增加成為水球，造成不必要的困擾使然。

紡織業者提醒，尤其中低價電商類的羽絨或者填充外套，絕對不要挑戰機洗模式，因為有些產品真的就是粗製濫造，「再說一次，填充物爆開，清洗衣機內的羽絨還是事小，如果整台洗衣機爆開，那時損失就不只是金錢，生命安危都可能會有影響的」。

