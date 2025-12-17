羽絨外套洗完「結球」 內行曝3步驟恢復原狀

冬天穿羽絨外套禦寒，不小心淋到雨或弄髒該怎麼清洗，讓許多民眾感到困擾。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享，如果洗完羽絨外套發現裡面結成一球一球的，可以放進烘衣機烘一下，狀況會好很多。一名曾在飯店洗衣房工作的網友也教大家，先用大量清水將衣服裡面殘留的洗劑洗乾淨，接著高溫烘乾，通常就會恢復8至9成，最後再拿衣架拍打結塊的地方，羽絨外套就能恢復原狀。

魚漿夫婦日前在臉書發文詢問，大家的羽絨外套都怎麼清洗，還是乾脆不洗？他說如果洗完之後，外套裡面的羽絨結球，可以丟進烘衣機烘一烘。

貼文引發許多討論，一名曾在飯店洗衣房工作的網友說，這種情況應該是洗劑的問題，讓裡面的羽絨黏起來了，可以先用清水多沖洗幾次，把羽絨裡殘留的洗劑洗掉，接著直接高溫烘乾，通常會恢復8至9成。

該名網友指出，烘完後若還是有部分結塊，這時候可以拿衣架拍打，把濕羽絨打鬆，或用手慢慢搓開，然後再烘一次；他提醒，羽絨外套可以丟洗衣機，但不建議使用柔軟精，只要用少量洗衣精清潔特別髒的地方，並設定柔洗或快洗，「重點在於多過幾次水，然後直接高溫烘乾。」

網友說明，高溫烘衣是為了讓羽絨快速乾燥、蓬鬆，可以一開始用高溫烘20至30分鐘，之後轉中溫烘至全乾，拿出來吊掛讓外套熱氣散掉就可以了；如果熱氣沒散就收到衣櫃，會有悶濕的臭味。

