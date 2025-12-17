羽絨外套清洗後變「蠶蛹」？專家教「3步驟」恢復蓬鬆

冬天羽絨外套淋雨或弄髒怎麼清洗？旅日作家「魚漿夫婦」建議，洗後若羽絨結塊像蠶蛹一樣，可放烘衣機烘一下改善。曾在飯店工作的網友也提醒，先用大量清水洗淨洗劑，再高溫烘乾，最後用衣架拍打結塊處，羽絨外套就能恢復原狀！

冬天羽絨外套淋雨或弄髒怎麼清洗？旅日作家「魚漿夫婦」建議，洗後若羽絨結塊，可放烘衣機烘一下改善。（示意圖／翻攝自免費圖庫 freepik ）

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書發文分享，若發現羽絨外套內部結成一團，可以透過烘衣機烘乾來改善。此外，一位曾在飯店洗衣房工作的網友指出，這通常是因為洗劑殘留導致的，建議首先用大量清水沖洗幾次，以去除殘留的洗劑，然後再進行高溫烘乾，通常可以恢復八至九成的蓬鬆度。

廣告 廣告

該網友進一步建議，如果烘乾後仍有結塊，可以用衣架輕拍結塊的部位，或用手輕輕搓開，然後再進行一次烘乾。特別提醒，羽絨外套雖可放入洗衣機清洗，但不建議使用柔軟精，應僅用少量洗衣精清潔特別髒的地方，並選擇柔洗或快洗模式。重點在於多沖幾次水，然後直接高溫烘乾，以保持羽絨的蓬鬆感。

網友強調，高溫烘乾有助於羽絨快速乾燥，建議初期可用高溫烘20至30分鐘，然後轉中溫烘至全乾，最後將外套吊掛以散熱，避免悶濕產生異味。

延伸閱讀

臺南直飛熊本、沖繩新航線啟航 日語服務、換匯一站到位

北捷運Go App週年慶！消費滿額集點抽iPhone 17

元旦別只玩！12星座2026養出吸財體質 水瓶宜清電子垃圾