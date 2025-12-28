羽絨外套穿出病⋯男呼吸衰竭「確診肺炎」！醫師一查嚇壞恐怖元凶曝

國際中心／綜合報導

中國福建近日出現一起少見個案，一名男子因呼吸狀況異常前往醫院檢查，結果顯示血氧濃度僅有85%，且已出現呼吸功能衰退情形，最終確診為過敏性肺炎。醫療團隊進一步了解其生活習慣後發現，病症的誘因竟是長期穿著已破損、品質不佳的羽絨外套所造成。





男子突然感到呼吸困難，緊急就醫後發現血氧濃度僅剩85%，甚至出現呼吸衰竭現象，醫師隨後診斷為過敏性肺炎，進一步追查生活習慣後，確認病因正是長期接觸、吸入外套逸散的羽絨所致。（示意圖／民視資料照）

綜合中國媒體報導，該名男子近一個月來幾乎每天穿著同一件羽絨外套禦寒，單日穿著時間超過12小時。由於外套為網購的廉價商品，使用一段時間後已出現破損，縫線處不時有羽絨外漏、飄散在空氣中。直到某天男子突然出現明顯呼吸困難，緊急送醫後檢查發現血氧飽和度僅剩85%，甚至出現呼吸衰竭情形。醫師進一步詢問生活與穿著習慣後，才發現他長期接觸的正是這件破損、品質不佳的羽絨外套。醫師說明，羽絨中含有極為細小的蛋白質顆粒，若長時間被吸入並進入肺部，即使原本不是過敏體質，也可能引發免疫系統異常反應，對肺組織造成傷害，臨床上稱為「羽絨肺」。男子此次確診的過敏性肺炎，正是長期穿著羽絨外套、反覆吸入羽絨所導致。

此類疾病常見症狀包括持續乾咳、稍微活動就感到胸悶、疲倦，臨床上容易被誤判為感冒或支氣管炎，報導也提醒，當羽絨外套出現破損、羽毛不斷外漏時，罹患「羽絨肺」的風險將明顯升高。專家建議，選購相關衣物時應避免品質低劣的產品，若發現外套已有破洞，最好停止穿著或直接汰換；平時也應挑選做工與布料較佳的款式，並定期清洗、保持通風，穿著時留意環境空氣流通，以降低健康風險。

原文出處：羽絨外套穿出病⋯男呼吸衰竭「確診肺炎」！醫師一查嚇壞「恐怖元凶曝光」

