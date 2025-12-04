羽絨外套穿錯反而更冷 專家教最保暖正確穿法

早晚溫差天氣變化大，一名網友抱怨每天早晨出門很冷，但到了中午氣溫上升，讓他穿了一堆厚衣服，又再加上一件羽絨外套，不知該如何應對天氣變化，不少網友建議，若穿羽絨外套，內搭薄長袖即可，不必層層穿得太厚，才能因應溫差；日本自然療法醫師川島朗也曾表示，羽絨服需要靠人體熱度傳到羽絨層才能保暖，內搭太厚反而會阻礙蓄熱效果，建議穿貼身、薄款的上衣即可。

原PO近日於Threads發文指出，最近氣溫變化太大，早晨冷得刺骨，中午卻熱到無法穿厚衣物，只能把羽絨外套脫掉，抱怨「根本不知道該怎麼穿」。

貼文一出，許多網友表示，若選擇穿羽絨外套，內搭的上衣只要是薄長袖即可，不必穿得太厚或太暖，方便早晚天氣變化時穿脫因應，「其實本來羽絨外套內搭就是要簡單穿，很多人都穿錯而已」、「我自己個人早上薄長袖搭配羽絨外套，騎車就很可以了，中午熱脫掉很可以」、「基本上羽絨外套已經很暖了，裡面只要薄長袖就可以了」、「穿錯可能會更冷喔」。

針對羽絨外套的正確穿法，日本自然療法醫師川島朗曾解釋，羽絨服的保暖原理依靠人體散發的熱度傳導至羽絨層，再形成溫暖的空氣屏障阻隔冷空氣，因此內搭若是穿厚毛衣、針織衫，反而會阻斷熱能，讓羽絨外套難以發揮保溫效果，內搭應是貼身、薄的衣物，才能讓熱量順利傳至羽絨層，使羽絨蓄熱。

此外，台灣的服裝造型師小荳也在YouTube說，許多人都有以為冬天穿愈多愈暖的錯誤觀念，若是內搭穿得太厚，再穿羽絨外套會變得不保暖，建議內搭選擇合適尺寸、貼身的最好，不僅能避免冷風灌入，也能讓羽絨外套達到保暖效果。

