羽絨外套遇薑母鴨爐火恐燃燒！網友慘痛經驗引共鳴

冬季美食享用需留心，羽絨外套遭燒毀事件引發關注。近日有民眾在社群媒體分享心愛潮牌外套被燒出一個大洞的經驗，引起許多人共鳴。原來這些意外多發生於民眾吃薑母鴨或羊肉爐時，外套因靠近炭火而不慎引燃。理化老師張瑞解釋，羽絨衣最外層通常是尼龍或聚酯纖維材質，這類塑膠隔層非常容易被火星點燃，導致衣物燒焦破洞，甚至有羽毛從破洞處跑出來的情況。

吃薑母鴨羽絨服放太靠近火爐燒破洞。（圖／民眾提供）

一位民眾梁先生分享了他的親身經歷。當他在吃薑母鴨時，店家老闆娘突然大聲提醒並將他的外套抽出，他才發現外套已經燒起來，還有火光在上面，裡面的羽毛都跑出來了。他表示，去年他在吃薑母鴨時，因為將外套收在桌子底下，不小心被炭火引燃並冒出燒焦味，最後他用澳洲國旗貼在破洞上補起來繼續穿。還有一位鄭小姐也有類似經驗，她將外套放在椅子上，然後收進桌子底下，結果發現外套破了一個洞，讓她十分傻眼。

薑母鴨店家表示，他們通常會提醒顧客將外套放在椅子上，不要推得太靠近爐火。即使只是碰到鐵盆底部，都有可能不小心造成衣物燒焦。這與衣物材質有很大關係。一般來說，只有皮革類衣物較不易燃，而純毛、天然絲、純棉和麻等材質都需要特別當心，尤其是尼龍纖維和聚酯纖維最容易著火。

羽絨外套不要太靠近火爐。（圖／TVBS）

理化老師張瑞進一步解釋，羽絨衣的結構是由外側很薄的尼龍或聚酯包著裡面大量的羽絨來撐起空間，所以當火星點到羽絨衣上時，外面的塑膠隔層非常容易燒開。隨著入冬最強冷氣團即將到來，民眾若穿羽絨服去吃薑母鴨，脫下來後盡量不要放在桌子底下，避免被炭火燒到，以降低損壞風險。

