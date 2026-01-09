羽絨外套都擋不住！他喊「德國5度比台灣暖」 一票人點頭

近日有網友分享，在德國5度外出，都沒有台灣冬天那麼難受，推測是德國天氣乾燥且風小，而台灣濕冷，即使穿上外套也擋不住刺骨寒意，引起熱烈討論。氣象專家林得恩曾說，當相對濕度增加10%，人的體感溫度就會下降約1度。因此在濕度很高的情況下，體感溫度確實可能低於環境溫度。

一名網友在PTT發文分享，他覺得台灣冬天非常不舒服，即使在德國只有5度的低溫外出，也比台灣舒適，因為德國天氣乾燥、風又不大，穿上外套就足夠保暖；反觀台灣的冬天經常又濕又冷，即便穿上厚外套，也檔不住刺骨寒意。

廣告 廣告

貼文引發熱烈討論，不少網友認同原PO的說法，直呼台灣冬天真的很令人崩潰，「很濕，體感感覺比較冷」、「台北濕冷到每天出門都在詛咒地球滅亡」、「北部冬天是那種刺入骨頭的冷」、「濕到外套感覺吸水，保暖效果打折扣」、「很多地方室內沒暖氣，也是超級崩潰」。

不過，也有網友持不同意見，認為台灣冬天算溫和，乾冷地區很嚴酷，皮膚容易因寒冷龜裂，需要不斷補擦乳液；遇到下雪或零下氣溫，裸露的身體部位甚至可能失去知覺。

氣象專家林得恩曾在「林老師氣象站」臉書粉專上分享，根據統計研究顯示，當相對濕度每增加10%，人的體感溫度就會降低1度。因此濕度高的狀況下，體感溫度確實可能比實際環境溫度更低。

更多中時新聞網報導

布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意

《臥虎藏龍》30刷 韓裔導演圓夢邀張震拍片