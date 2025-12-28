羽絨外套釀禍！陸男「一天穿12小時」呼吸衰竭得肺炎 關鍵原因曝

大陸一名男子因長期穿破損的羽絨外套，被診斷為過敏性肺炎。（圖／AI示意圖）

近日大陸福建傳出一名男子因長時間穿著破損羽絨衣，每日超過12小時，最終導致呼吸衰竭，血氧飽和度降到僅剩85%，被診斷為過敏性肺炎，俗稱「羽絨肺」，此一事件引發網友熱議。

根據《四川在線》報導，醫師曾雪梅說明，「羽絨肺」並非嚴格意義上的醫學名詞，而是對特定類型過敏性肺炎的通俗稱呼，學術上稱為「鳥源性過敏性肺炎」，是因重複吸入羽絨中的微粒、蛋白質、塵蟎、霉菌及其他過敏原，誘發肺部免疫炎症反應所致。

她進一步指出，這類發炎反應多影響肺泡與細小支氣管，長期接觸會導致肺部組織損傷甚至纖維化，嚴重恐影響呼吸功能。常見致病因子不僅包括羽絨本身，也包含加工時使用的化學劑（如防水、防菌處理劑）與劣質羽絨中混雜的粉塵、碎屑與鳥類寄生物等。

曾雪梅提醒，羽絨肺的關鍵在於「反覆吸入」，尤其長時間使用羽絨被或羽絨枕、在通風不良的臥室中睡眠，極易形成高濃度暴露環境。

該疾病症狀通常在接觸羽絨後幾小時內出現，若離開相關環境則會改善，主要表現為急性或慢性兩型。急性者會出現乾咳、氣短、胸悶、發燒、倦怠等症狀，常在夜間或清晨明顯惡化；慢性型則為持續咳嗽、體力下降，活動後喘促，嚴重時甚至出現體重減輕或杵狀指等晚期表徵。

由於症狀與感冒、氣喘、慢性肺病等類似，「羽絨肺」極易被誤診，曾雪梅建議，如反覆出現與居家環境相關的呼吸道症狀，應主動告知醫師是否長期使用羽絨寢具或衣物，以協助判斷病因。

她也強調，即便非「過敏體質」者亦可能發病。不同於常見I型過敏反應，過敏性肺炎屬於III型與IV型過敏機制，在長期大量接觸抗原下，任何人皆可能產生免疫反應。此外，羽絨中的粉塵與化學殘留本就具有呼吸道刺激性，對慢性呼吸疾病患者尤為不利。

曾雪梅提醒，選擇品質良好、清潔完整的羽絨產品至關重要，使用期間應保持通風、避免過度接觸，一旦出現異常呼吸症狀，應及早就醫，切勿輕忽。

