羽絨外套髒了免送洗！家事達人曝實用清潔法

羽絨外套究竟要如何清潔？家事達人陳映如分享，羽絨外套穿一陣子如果有點髒，其實無須送洗，只要做好拉鍊與魔鬼氈固定、局部刷洗、以柔洗與低轉速清洗，並搭配正確晾曬與拍打方式，就能在不傷衣料的情況下，讓羽絨外套恢復乾淨與蓬鬆，延長使用壽命。

陳映如在臉書粉專發文分享羽絨外套的實用清潔法，指出羽絨外套穿一段時間後若只是輕微髒污，其實不一定要送洗衣店，在家就能自行清洗完成。她表示，只要掌握幾個關鍵步驟，就能在不傷布料與填充物的情況下，讓羽絨外套恢復乾淨與蓬鬆。

首先是清洗前，她建議應先將外套的拉鍊完全拉好，魔鬼氈確實黏合，避免在清洗過程中勾破布料。接著要將衣物整件浸濕，針對特別髒的部位，以洗衣精搭配洗衣刷輕輕刷洗，靜置約5到10分鐘後再放入洗衣機。洗衣模式應選擇柔洗或低轉速模式，以減少對羽絨與布料的拉扯，而脫水時間則控制在約30秒內即可，避免過度擠壓造成衣物受損。

在晾曬與整理方面，陳映如提醒不要將羽絨外套放在強烈陽光下直曬，最好選擇陰涼且通風良好的地方自然乾燥。當衣物呈現半乾狀態時，可以用手輕輕拍打，幫助羽絨分散，避免結塊。待完全乾燥後，無論是摺疊或吊掛收納都可以，但若長時間吊掛，穿著前記得將外套倒過來抖一抖，便能讓羽絨重新恢復原本的蓬鬆感。

