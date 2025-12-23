羽絨外套髒了怎清？免送洗 家事達人揭秘訣：乾淨又蓬鬆

記者鄭玉如／台北報導

家事達人陳映如分享清潔羽絨外套的秘訣，羽絨衣不一定要送洗衣店處理，自己也能洗得乾淨又蓬鬆。（圖／翻攝自pixabay）

隨著明（24）日底層東北季風增強，強度有機會達到冷氣團等級，不少民眾已拿出羽絨外套禦寒。不過羽絨外套一旦穿髒，清洗方式總讓人傷透腦筋，究竟該不該送洗衣店？對此，家事達人陳映如分享清潔秘訣，指出其實在家就能洗得乾淨又蓬鬆。

陳映如近日在臉書粉專表示，羽絨外套若是有點髒，想清洗的話，其實不用送洗衣店處理。她也整理出「羽絨衣清潔懶人包」，提醒清洗前先將拉鍊拉好、魔鬼氈黏緊，避免在洗滌過程中勾破布料，再來浸濕衣物，污處用洗衣精、洗衣刷輕刷，尤其是領口、袖口等容易累積污垢的部位。

接著靜置5到10分鐘，再丟進洗衣機，洗衣模式選擇「柔洗／弱轉速」，搭配低溫（不超過40°C），最後脫水約30秒即可，避免傷衣料，若洗衣機有羽絨衣清洗的選項，則更方便。另外，清洗羽絨外套時，冷洗精或偏中性的洗衣精都是不錯的選擇，可以保護羽絨。

至於晾曬方式，陳映如也提醒，不要在強烈陽光下直曬，應選擇陰涼通風處晾乾。衣物半乾時，可用手輕輕拍打，幫助羽絨分散、避免結塊。收納時可選擇摺疊或吊掛，但若長時間吊掛，羽絨可能集中在下擺，穿之前只要將外套倒過來抖一抖，就能恢復蓬鬆感。

