羽絨外套「內搭薄襯衫」竟更暖！專家實測破除迷思

近日強烈大陸冷氣團影響全台，各地氣溫明顯下降，民眾紛紛穿起羽絨外套抵禦寒意。不過，有專家研究指出，羽絨外套搭配薄襯衫保暖效果，竟比內搭厚毛衣還要來得好，引發討論。

日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別》曾進行一項穿搭實驗，讓兩名女性在室溫攝氏10度的環境中待30分鐘，一人在羽絨外套內穿薄襯衫，另一人則內搭厚毛衣。透過紅外線熱像儀測量體溫變化後發現，穿薄襯衫者的體溫明顯較高。

東京服飾專門學校專家古賀由紀夫曾透過實驗發現，羽絨外套內若搭配薄襯衫，保暖效果竟優於內搭厚毛衣，顛覆多數人「穿越厚越保暖」的觀念。

古賀由紀夫解釋，羽絨外套的保暖機制是利用羽毛形成空氣層來隔絕冷空氣並鎖住體溫。當內層衣物較薄時，羽絨外套能更貼合身體，讓熱能傳導效率提升；反之，若穿著厚毛衣，反而會阻礙體溫傳導至羽絨外套內層，降低羽絨的保暖功能。

專家也提醒，雖然薄衣搭配羽絨外套已能達到保暖效果，但民眾仍需依個人體質及活動強度調整穿搭。若計畫長時間在戶外從事靜態活動，建議可加上毛帽、手套等保暖配件來加強禦寒。同時建議，天冷出門時也可以穿戴「圍巾」，不僅能保持頸部溫暖，還能增加全身的溫度，讓手指和腳趾都變暖，進而溫暖全身。

