羽絨外套一堆人穿錯！內搭厚毛衣「保暖效果大降」

近日冷氣團一波接一波，不少民眾出門已穿上羽絨外套，不過你知道該怎麼穿才最保暖嗎？日本專家就曾經實測，發現羽絨外套內穿「較薄的衣物」竟然比穿厚毛衣更保暖。

羽絨外套裡面穿「薄衣物」更暖

日本TBS電視台節目曾報導，為了測試在羽絨外套內穿薄襯衫還是厚毛衣更保暖，他們邀請一名女子在10度的房間先穿一件薄襯衫和一件厚毛衣，然後再在外面套上一件羽絨外套。他們測量了受試者的體溫，並在30分鐘後監測體溫的變化。30分鐘後使用熱成像儀觀察體表溫度，發現薄襯衫更保暖。

報導指出，他們也邀請其他人參與實驗，發現在羽絨外套內穿薄襯衫比穿厚毛衣更溫暖。薄襯衫之所以能保暖，是因為羽絨外套裡的羽毛會形成一層空氣層。這層空氣層能夠從內部鎖住體溫，使人感覺更溫暖。事實上，由於體溫會加熱羽絨形成的空氣層，薄布料能將更多的體溫傳遞給羽絨，因此羽絨比厚布料更容易升溫。

圍巾「單圈」最保暖

此外，他們也測試哪種圍巾纏繞方式最保暖，邀請幾位20多歲女子在10度的房間裡，分別使用3種不同圍巾方式，每次30分鐘。包括「雙圈」，即將圍巾繞在脖子上，並將兩端繞到身後；以及「單圈」纏繞，即將圍巾對折，然後將布料繞在脖子上的環狀部分；最後是「繫帶式纏繞」，即將圍巾在脖子前交叉，然後像繫領帶一樣將布料繞在脖子上的環狀部分。

測試結果發現，「單圈」的保暖效果遠勝於「雙圈」與「繫帶」。「單圈」最保暖的原因在於，它纏繞在脖子上時，四層布料重疊在一起。這可以有效防止頸部空氣和熱量散失，同時也能阻擋外界空氣，使其成為可靠的保暖方法；至於「雙圈」和「繫帶」都只有兩層布料。

