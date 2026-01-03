羽絨外套一堆人穿錯 專家實測：搭薄襯衫比厚毛衣還暖

近日強烈大陸冷氣團來襲，全台冷颼颼，下周還可能迎接入冬首波寒流，氣溫將降得更低，民眾外出紛紛穿起羽絨外套禦寒，不過如果裡面的衣服穿錯，保暖效果可能不如預期。許多人都認為，穿得越多、越厚才保暖，事實上，日本有專家曾進行實測，結果發現在羽絨外套內穿搭薄襯衫，身體發熱的效果竟優於內搭厚毛衣。

日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別》曾報導，東京服飾專門學校專家古賀由紀夫進行了一項實驗，讓2名女性分別穿上薄襯衫、厚毛衣，接著在外面套上一件羽絨外套，並於室溫10度的環境中待30分鐘。

實驗透過紅外線熱像儀測量2人的體溫變化，結果發現，在羽絨外套裡面穿薄襯衫的人，30分鐘後的體溫比穿厚毛衣的人還高。

古賀由紀夫說明，羽絨外套的保暖原理，是透過羽毛形成的空氣層隔絕外面的冷空氣，並鎖住體溫，當內搭衣物越薄，羽絨外套可以更緊貼身體，提升熱能傳導效率；如果穿厚毛衣，則會阻隔體溫傳導至羽絨外套內層，使羽絨保暖的效果降低。

此外，專家也提醒，雖然穿薄衣服搭配羽絨外套就能達到保暖的效果，不過民眾冬季仍要視個人的體質及活動強度來調整穿搭，像是計畫長時間在戶外進行靜態的活動，就可以配戴毛帽、手套等保暖配件禦寒。

