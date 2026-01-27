羽絨外套一洗就塌？專家曝很多人「第一步就錯」 1動作會害保暖歸零

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

天氣一冷，羽絨外套幾乎天天穿，不小心沾到污漬、領口變黃，就開始猶豫：「這件是不是又要送洗？」陳映如-Sona Queen的生活筆記本分享，其實，多數羽絨外套不一定要送洗衣店，只要掌握正確清潔方式，在家就能輕鬆處理，還能避免反覆乾洗傷害羽絨與布料。

羽絨外套清潔前 先做對這一步

在動手清洗前，記得先檢查細節。陳映如指出，拉好拉鍊、黏好魔鬼氈是關鍵，能避免清洗過程中勾破表布，延長外套壽命。

廣告 廣告

接著將外套整件浸濕，針對領口、袖口等容易髒的部位，可少量使用洗衣精搭配軟毛洗衣刷輕輕刷洗，不需要太用力，避免破壞防潑水塗層。刷完後靜置約5-10分鐘，讓清潔劑發揮作用，再進行機洗。

丟進洗衣機前 模式一定要選對

許多人洗壞羽絨外套，其實都是洗衣模式選錯。陳映如建議，選擇洗衣機的「柔洗」或「弱轉速」模式，降低對羽絨結構的拉扯。

脫水時間也不宜過長，30秒即可，目的是甩掉多餘水分，而不是把衣服脫到全乾，過度脫水反而容易讓羽絨結塊、失去蓬鬆感。

晾曬與恢復蓬鬆度 才是關鍵重點

洗完後的處理，會直接影響羽絨外套穿起來是否保暖。陳映如提醒，晾曬時請避免放在強烈陽光下直曬，建議選擇陰涼、通風處自然晾乾。當外套半乾時，可用雙手輕輕拍打衣身，幫助羽絨分散，防止結塊。

收納時可摺疊或吊掛都沒問題，但如果長時間吊掛，穿之前記得把外套倒過來抖一抖、拍一拍，羽絨很快就能恢復原本的蓬鬆感。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·發熱衣怎麼穿最暖？專家解答 這些清洗方式恐害保暖效果大減

·毛衣滿是毛球？專家大推「廚房這1物」快速清除 網驚：效果超猛