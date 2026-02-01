羽絨衣丟洗衣機恐爆炸？專家揭恐怖後果 達人教這招「黃金30秒」安心洗

紡織專家「扛布者」提醒，羽絨衣在機洗過程中會變成「大水球」，若操作不當恐導致機器或衣物爆裂。示意圖／翻攝自Pixabay

寒流發威，羽絨外套成為民眾保暖首選，但穿久了髒汙該如何處理？許多人為了省錢選擇自行機洗，卻曾發生羽絨衣洗壞甚至洗衣機受損的慘劇。對此，紡織專家「扛布者」示警，羽絨衣在機洗過程中會變成「大水球」，若操作不當恐導致機器或衣物爆裂；家事達人陳映如則傳授「安全機洗5步驟」，只要掌握關鍵脫水時間，在家也能省下乾洗費。

為何機洗會爆炸？專家揭「水球效應」危機

臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」近日發文分析，羽絨衣表布通常經過熱壓與撥水處理以防鑽絨，雖能降低布料孔隙，但水分仍會滲入填充層。由於羽絨親水性高，吸水後重量大增，加上表布阻隔，會在洗衣機內形成一顆沈重的「大水球」。

廣告 廣告

扛布者指出，在洗衣機運轉過程中，這顆大水球會不斷撞擊布料與洗衣機管壁。若運氣不好或衣物布料較脆弱（尤其是中低價位的快時尚產品），強大的衝擊力不僅會讓表布裂開、填充物炸出，長期下來更會加速洗衣機損耗，甚至導致機體損壞。因此，他建議若非得機洗，必須非常謹慎，絕不可使用一般模式。

想省錢在家洗？達人曝SOP：脫水只能30秒

若不想花錢送洗，家事達人陳映如則分享了「不出錯的清潔法」，只要避開強力運轉，就能在家輕鬆搞定。她強調，機洗的關鍵在於「柔洗」與「縮短脫水時間」。

扛布者表示，因羽絨親水性高，吸水後重量大增，加上表布阻隔，會在洗衣機內形成一顆「大水球」。示意圖／翻攝自Pixabay

羽絨衣安心機洗5步驟：

1.防勾破

洗前務必拉好拉鍊、黏好魔鬼氈，避免金屬件勾破脆弱的表布。

2.前處理

先將衣物浸濕，針對袖口、領口等髒汙處，用洗衣精搭配洗衣刷輕刷。

3.靜置

刷洗後靜置5至10分鐘，待洗劑分解髒汙後再放入洗衣機。

4.選模式

務必選擇「柔洗」或「弱轉速」模式，降低水球撞擊力道。

5.關鍵脫水

脫水時間設定約30秒即可，避免長時間高速旋轉傷及衣料。

晾曬有撇步 一招找回蓬鬆感

洗完後的晾曬保養同樣重要！陳映如提醒，羽絨衣「忌諱強光直曬」，應置於陰涼通風處晾乾。在半乾時，可用手輕拍衣物防止羽絨結塊；收納時可摺疊或吊掛，若發現外套變扁塌，穿出門前將外套倒過來上下抖一抖，就能利用地心引力讓羽絨重新分佈，恢復蓬鬆度。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

最猛薪水小偷！月薪4.4K男上班「蹲馬桶6小時」被炒 告公司討89萬下場曝

獨家／靠「不受控」撐婚26年！蘇明淵老婆真實身份曝光超驚人