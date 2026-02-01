羽絨衣別花錢送洗！ 專家親授「機洗3步驟」：自己搞定乾淨又蓬鬆

羽絨外套不一定要送洗，專家傳授在家機洗的方法，可以洗得乾淨又蓬鬆，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

許多人都認為羽絨外套不好清洗，因此選擇花錢送洗，不過，家事達人陳映如認為，在家其實也能洗得乾淨又保持蓬鬆。她特別分享「自洗妙招」，包括要先拉好拉鍊，保護布料；袖口等髒汙處可先用洗衣精輕刷；使用洗衣機要選擇柔洗或低速脫水，脫水也只要30秒即可。

家事達人陳映如日前在「Sona Queen的生活筆記本」粉專發文表示，羽絨衣可以不用送洗，自己就能輕鬆搞定。她提到，清洗前要先拉好拉鍊、固定好魔鬼氈，避免洗衣過程勾破布料，延長外套壽命；接著浸濕，但比較容易髒汙的袖口，可用少量洗衣精輕刷，刷洗後靜置5至10分鐘，再丟進洗衣機。

陳映如提醒，機洗過程要選擇柔洗或低轉速，降低對羽絨纖維的拉扯，脫水時間也不宜過長，30秒即可，主要是甩去多餘水分。

對於晾曬讓羽絨衣能夠蓬鬆，也有小技巧。陳映如表示，清洗完成後，應放在陰涼通風處自然風乾；半乾時可用手輕拍衣身，防止羽絨結塊；收納則可用折疊或吊掛的方式。她提醒，吊掛久了，記得要穿之前先倒過來抖一抖，恢復蓬鬆度。

