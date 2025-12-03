Yahoo奇摩新聞編輯室

羽絨衣可以用洗衣機洗嗎？羽絨衣可以烘乾嗎？羽絨衣洗完結塊怎麼辦？

更新時間

羽絨衣輕便又保暖，是許多民眾冬季必備的防寒衣物。不過，羽絨衣的價格通常不便宜，要是因為清洗、保存不慎，導致衣物損壞或保暖效果下降，那就太可惜了。究竟羽絨衣怎麼挑？羽絨衣可以用洗衣機洗嗎？網傳羽絨衣會爆炸是真的嗎？羽絨衣洗完變薄、結塊怎麼辦？羽絨衣可以烘乾嗎？關於羽絨衣必知Q&A，Yahoo新聞編輯室幫你解答！

相關新聞》毀了！ 5千羽絨衣送連鎖洗衣竟起泡 女轟：離譜

Multicolored winter down jackets hanging on hangers in the store close up, side view.

羽絨衣類別有哪些？羽絨衣怎麼挑？

農業部指出，作為羽絨衣材料的羽絨生在羽根下層，緊貼成鳥腹部、翅窩的肌肉生長，只占成鳥全身羽毛的8%，是天然纖維中最為保暖的材質；市售的羽絨衣主要可以分為鵝絨、鴨絨兩大類別，其中鵝絨比鴨絨來得更保暖，售價比起鴨絨也相對昂貴。

經濟部標準檢驗局分享，挑選羽絨製品前，應留意三件事：

  • 檢視羽絨製品的中文標示是否完整，像是商品名稱，製造商、進口商的名稱、電話、地址，以及商品原產地等，其中填充羽絨成分比率標示尤為重要。

  • 選購時可用手捏，感覺有無刺硬的羽毛梗，並觀察其有無穿出表面，羽毛含量越多，羽絨含量就相對較少，保暖性較差。

  • 聞聞看有無異臭味，因家禽鳥類羽絨常常混有排泄物或異物，若在裝填前消毒不完全，羽絨就容易藏有細菌，而產生異臭味。

確認過標示、手感還有味道後，消費者可進一步確認以下兩項數據：

  • 膨脹係數（FP，Fill Power）：指羽絨壓縮後，每一盎司（oz）的羽絨能膨脹的立方英寸（in³）體積，膨脹係數越高，代表越蓬鬆、保暖能力越強。以台灣的冬天來說，穿到500FP～600FP多已足夠應付日常需求；但若是碰到10℃以下的寒流，或是到高山地區旅遊，便可能需要穿到800FP才能達到禦寒效果。

  • 羽絨含重量：指羽絨衣的羽絨含量多寡。羽絨衣多由羽毛＋羽絨混合組成，羽絨量越高，代表保暖性越好，價格也較高。聖伯納戶外臉書粉絲專頁表示，一般而言，含絨量超過50%的羽絨衣，就能達到良好的保暖效果。

如果膨脹係數相同，通常羽絨含重量高的羽絨衣，會更保暖一些。不過，溫馨提醒，膨脹係數、羽絨含重量，不是影響羽絨衣保暖性能的唯二因素，建議消費者選購羽絨衣時，可加以考量設計、品質、布料、版型等面向，挑選最適合自己的羽絨衣。

Yahoo解釋性新聞

羽絨衣怎麼洗？清洗要注意什麼？

知名服飾品牌The North Face在官網說明，清洗羽絨外套的六大步驟與要點如下：

  1. 詳讀洗滌標籤：不同的羽絨衣有不同的清洗建議，包括合適的水溫、洗滌方式等，務必確認好每一件的羽絨衣的洗滌標籤再進行。

  2. 選對洗衣精：羽絨衣的主要材質為蛋白質纖維的羽絨，以清水或中性清潔劑才能避免傷害羽絨，延長其壽命。

  3. 洗滌前置作業：洗滌前，務必拉上所有拉鍊及扣子，以免刮傷羽絨衣。

  4. 水洗而非乾洗：如洗滌標籤有說明可用洗衣機清洗，建議選溫和模式、低速轉速，減少對羽絨的損害；若選擇手洗，建議用30度左右的溫水輕柔地清潔，切勿大力搓揉或扭轉，以免羽絨內部纖維受損，失去蓬鬆度。

＊若選擇乾洗，過程中使用的化學溶劑可能損害羽絨，導致纖維變硬、失去彈性，進而影響羽絨衣的保暖效果。

  1. 洗後陰乾，避免擰扭和曬乾：清洗後避免擰扭羽絨衣，只要輕輕壓去多餘的水分即可。應避免日曬，以防羽絨衣內部的羽絨纖維變脆、失去彈性，降低保暖度；只要在陰涼通風處自然風乾即可，

  2. 避免結塊：可以輕輕拍打外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。

羽絨衣可以用洗衣機洗嗎？羽絨衣會爆炸是真的嗎？

承上題，手洗羽絨衣其實沒有想像中困難，經濟部標準檢驗局提及，將普通的洗劑溶於水後，放入羽絨衣浸泡5到10分鐘，隨後輕輕刷洗衣領、袖口等容易殘留污漬的地方，再以清水沖洗乾淨，並放入洗衣袋裡低速脫水就可以了。

倘若沒時間手洗，也可以請洗衣機代勞。由於羽絨衣內含許多空氣，因此丟進洗衣機前，最好先將羽絨衣用洗衣袋包起來，再慢慢壓入水中，讓水擠出羽絨衣裡的空氣，直到羽絨衣完全浸入水中，再選擇低速清洗、低速脫水尤佳。此外，清洗羽絨衣時，建議避免使用漂白水及柔軟劑，更能延長羽絨衣的壽命。

過去網路曾流傳「羽絨衣不能用洗衣機洗，否則會爆炸」的謠言，讓不少網友十分緊張。對此事實查核平台「MyGoPen」求證後指出，長時間高速脫水，累積大量的乾空氣進入羽絨衣內部，會導致羽絨迅速膨脹，但礙於羽絨衣表面多使用不透水的尼龍材質，因此難以將空氣排出，最後壓力持續累積、表面無法承受時，氣體便會一次性地衝出、發生爆炸，並導致洗衣機被破壞。

想要避免類似情況，在清洗羽絨衣前，可以先確認是否有標示「可機洗」，並選擇以水柔洗或低速清洗（轉速小於每分鐘800轉），洗淨後再使用小於50℃的慢速風乾，或是低速脫水（轉速每分鐘500～600轉）較為安全。另提醒各位，若羽絨衣表面具有防水表層材質，切勿直接使用洗衣機清洗。

延伸閱讀》羽絨外套6大清洗要點曝！ 犯「3禁忌」會破壞蓬鬆感、保暖度

羽絨衣洗完結塊、變薄怎麼辦？

有網友把羽絨衣丟入洗衣機清洗後，發現當中的羽絨變形結塊，無論曬乾或甩一甩都沒用，感到相當苦惱。對此，家事達人486先生表示，羽毛遇水又經過搓揉，容易皺成一團是正常的。

綜合486先生洗衣專家沈富育的說法，羽絨衣清洗後，應置於室內陰涼處陰乾二至三天，期間可輕拍衣物，幫助羽絨恢復蓬鬆。此外，有些品牌乾衣機設有「羽絨衣保養」功能，可一鍵增加蓬鬆感；若乾衣機沒有特殊功能，則可調整至低溫模式後，放入一顆乾淨的網球和羽絨衣，藉由球在機體內的滾動，讓羽絨恢復蓬鬆。

延伸閱讀》羽絨衣丟洗衣機變「一團一團」毀了 專家揭密技恢復蓬鬆

羽絨衣可以烘乾嗎？

由於羽絨衣的面料、材質各不相同，請民眾以洗滌卡上標示的方式為主。經濟部標準檢驗局提到，最好的方式是自然陰乾、避免太陽直曬，否則容易損害布料。即使沒有特別限制，也應避免高溫烘乾；透過烘乾機的最低溫烘乾，溫度不可超過60℃，否則容易傷到羽絨衣的面料、內裡。

羽絨衣保存怎麼做？

要把羽絨衣收進衣櫃前，一定要確認羽絨衣已經乾透，才不會導致發霉、衍生塵蟎，謹慎的民眾在收納前，可將羽絨衣放置在除溼機旁，確保羽絨衣呈現乾燥狀態。

保存羽絨衣的最佳方式為吊掛，如果空間允許，可以拿厚實衣架將其掛在衣櫥，假如衣櫃空間不夠，也可以捲成圓筒狀收納，但不建議放在箱底擠壓，或是使用真空壓縮袋，否則可能會因此影響蓬鬆度、保暖度。

撰稿記者：吳怡萱、陳昭容
核稿編輯：沈孟燕、廖梓鈞

參考資料

羽絨衣材質介紹（農業部）
羽絨製品-羽絨衣、羽絨被（經濟部標準檢驗局）
羽絨服飾深度解析及如何選擇羽絨外套（聖伯納戶外臉書粉絲專頁）
羽絨外套怎麼洗？能烘乾嗎？一次看懂羽絨外套怎麼洗（THE NORTH FACE）
【查證】羽絨衣不能用洗衣機洗否則會爆炸的網傳影片？專家解釋物理爆炸因子（MyGoPen）
小安心的的生活小常識:『羽絨衣』（經濟部標準檢驗局）


