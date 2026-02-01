羽絨衣怎麼洗才對？ 專家勸「千萬別機洗」：便宜貨更危險

為了安全起見，專家建議羽絨外套最好採手洗，洗後平鋪陰乾並輕輕拍打，以維持羽絨的蓬鬆度與保暖效果。記者黃義書／攝影

冬季寒流發威，保暖的羽絨外套成為民眾出門必備單品。然而，清潔這類厚重衣物時可得當心，若直接丟進洗衣機清洗，不僅可能導致外套報銷，嚴重時甚至會讓洗衣機「炸開」。紡織專家「扛布者」近日在臉書發文示警，揭露羽絨外套在機洗過程中變成「致命水球」的原理，呼籲民眾千萬別因貪圖方便而因小失大。

「扛布者-為紡織而活的男子」在臉書粉專指出，大多數羽絨或鋪棉填充外套的洗滌標示都會建議「手洗」，這並非沒有原因，為了防止羽絨鑽出（絨穿刺），這類外套的表布通常經過熱壓或高密度織造，並加上防潑水處理。雖然這能有效阻擋細小羽絨，但水分一旦在清洗過程中滲入內裡，就很難排出來。

專家進一步解釋，羽絨屬於高親水性材質，極易吸水，即便是PUFFTECH等不吸水的化纖填充物，其纖維間的空隙也能儲存大量水分。當外套在洗衣機內吸飽水後，就會瞬間變成一顆極具份量的「大水球」，在脫水行程的高速旋轉下，這顆大水球會因強大的離心力不斷撞擊洗衣機內壁。

這種衝擊力道有多可怕？專家表示，若是運氣好，頂多是外套表布承受不住壓力而爆裂，導致羽絨滿天飛，清理起來相當崩潰；但若是運氣不好，巨大的撞擊力會造成洗衣機軸心或桶壁受損，長期下來加速機器折舊，嚴重時甚至會發生「洗衣機解體爆炸」的危險意外，危及使用者安全。

「扛布者」特別提醒，市面上許多「以價制量」的平價羽絨外套，表布材質往往較為脆弱，更容易在機洗過程中破裂。因此，他強烈建議這類衣物應採「手洗」方式，若必須使用脫水功能，也務必將外套放入洗衣袋中，並縮短脫水時間，切勿使用標準機洗模式挑戰洗衣機的極限。

羽絨外套該怎麼洗？ 4大重點不踩雷

除了避免機洗炸裂風險，正確的清洗方式也能延長外套壽命。綜合專家建議，清洗羽絨外套時應注意以下幾點：

1.使用中性洗劑： 避免使用漂白水或柔軟精，以免破壞羽絨的油脂與蓬鬆度，建議使用專用洗劑或中性洗衣精。

2.溫水手洗： 建議以30度左右的溫水輕輕按壓搓洗，針對領口、袖口等髒汙處可用軟毛刷輕刷。

3.陰乾勿曝曬： 脫水後應將外套平鋪在陰涼通風處晾乾，避免陽光直射導致布料老化或羽絨變質。

4.拍打恢復蓬鬆： 待外套全乾後，輕輕拍打整件衣服，幫助內部的羽絨重新分布均勻，恢復原有的蓬鬆保暖度。

