羽絨衣怎麼穿最保暖？名醫給「1驚人答案」 穿錯恐更冷

名醫表示，如果內搭穿太多，會影響羽絨衣的保暖功能。示意圖／翻攝自Pixabay

最近天氣漸冷，不少人都拿出羽絨衣來穿，但是羽絨衣怎麼穿才最保暖呢？日本自然療法名醫川島朗曾指出，羽絨衣保暖的原理是依靠人體自身的熱量傳導到羽絨層，羽絨吸收熱量後形成暖空氣層，但這層被加熱的空氣會阻礙熱能散出去，因此會創造良好的保暖功能。

冬天許多人會習慣洋蔥式穿法，但是這樣可能會影響羽絨衣的保暖效果，日本自然療法名醫川島朗指出，如果過於厚重的內搭，會影響人體散熱，讓羽絨衣無法完整受熱，保暖效果會大打折扣。正確的穿法應該是讓羽絨衣貼近內搭，盡可能的讓體溫充滿羽絨衣，才可以有良好的保暖功能。

另外，台灣造型師「小荳」過去也曾表示，冬天穿太厚未必是最佳的保暖方式，反而是尺寸適合、貼身的衣物最佳。她建議選擇貼身長袖或是發熱衣，再穿上羽絨衣，短時間就能感受到溫度上升，合身版的羽絨外套不僅更保暖，視覺上也更俐落。

事實上，UNIQLO品牌曾做過羽絨外套跟羊毛大衣的保暖實驗，內容是讓人分別穿兩種外套，待在同樣低溫的環境，觀察衣物的溫度變化，結果發現羊毛大衣雖然一開始溫度略高，但經過10分鐘溫度就開始下降，羽絨衣則是在5分鐘內溫度升高後，約半小時都可以維持在33度至34度，表現遠超羊毛大衣，可見羽絨衣的保暖效果較為持久。



