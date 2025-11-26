羽絨衣救命！女子跳河因「真材實料」增加浮力獲救

女子輕生跳因羽絨外套太後漂浮水面。圖／翻攝自北京日報

「有人掉進潮白河裡了！」25日12點18分河岸邊釣魚民眾經見一名女子掉進水中，立即向警方報案，消防人員獲報後立即趕往現場，短短10分鐘就將女子救上岸；雖然女子已無生命危險，不過消防人員分析，該名女子在不會游泳情況下能於冰冷刺骨河水中生存，是因羽絨衣產生浮力，爭取救援時間。

根據中國媒體報導，25日中午12點多，一名女子掉進北京懷柔區潮白河，正值寒冷季節，河水冰冷刺骨，且河床5公尺深，對於不會游泳人士來說相當危急；消防人員回憶，該名女子正好不會游泳，趕往現場時人還飄在河中央，楊姓消防員當機立斷，指示女子「把手張開，像仰式一樣躺好，能增加浮力」。

消防人員僅花10分鐘就將女子平安救上岸，迅速交由現場守候的醫護人員進行檢查和緊急處置，並送往醫院進一步觀察，目前女子已平安脫離生命危險。

女子跳河僅10分鐘因羽絨外套增加浮力獲救。圖／翻攝自北京日報

經現場警方初步調查，女子因私人問題產生輕生念頭跳入河中，幸運地及時被民眾發現；消防員表示這次她能在水深超5米的河水中漂浮，「多虧穿了較厚的羽絨服，能在水深超過5米的河水中漂浮，為救援爭取了寶貴時間」，所幸沒有憾事發生。

