羽絨衣標榜鵝絨卻混入鴨絨 南韓「北臉」道歉願退款

服飾品牌「韓國THE NORTH FACE」被踢爆，外套以鴨絨冒充鵝絨混用。（圖／翻攝THE NORTH FACE KOREA）

喜歡網購南韓羽絨衣的民眾要特別注意！南韓媒體踢爆，電商販賣的羽絨衣，填充物標榜是鵝絨毛，卻混入保暖性較差的鴨絨，涉嫌魚目混珠的，還包括韓國的「北臉」（The North Face）等知名品牌，「北臉」已經公開道歉，並承諾全額退款。

南韓多家網路商城近期被揭露羽絨外套填充物造假事件，引起消費者關注。韓聯社獨家報導指出，包括知名品牌「北臉」（The North Face）在內的多款羽絨衣，雖標榜使用保暖性較佳的鵝絨，實際卻摻雜大量保暖效果較差的鴨絨，涉嫌欺騙消費者。「北臉」已對此事件公開道歉並承諾全額退款，而多家涉事網路商城也已採取修改產品資訊、暫停銷售等補救措施。

韓聯社上個月獨家揭露，在南韓年輕人喜愛的Musinsa網路商城中，「北臉」出售的羽絨外套雖然宣稱使用鵝絨，實際上卻是使用再生鴨絨。

除了Musinsa之外，W Concept、ABLY、ZIGZAG等南韓熱門網路商城也被發現販售宣稱為鵝絨的服飾，但實際檢視吊牌後發現，許多產品主要是以鴨絨填充。調查顯示，至少5款產品未達80%鵝絨的標準，其中有款式的鵝絨含量甚至低至只有6%。

南韓消費者院組長朴容熙表示，涉及此次事件的7家公司已經修改了產品資訊或暫停銷售相關商品，並制定了換貨和退款方案，以回應消費者的不滿。為了避免商譽受損，包括Musinsa和W Concept在內的網路商城已經採取更嚴格的措施，強制要求服飾品牌公開填充物檢測報告，或是由網路商城自行執行檢測，確保產品資訊的真實性。這些措施旨在恢復消費者對網購羽絨服飾的信心，並防止類似事件再次發生。

