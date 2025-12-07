羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃

（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲，氣溫回升，不過輻射冷卻效應仍在，今日（7日）清晨至夜間氣溫偏涼，低溫落在13至18度之間。氣象署並提醒，下週末將有一波更強的東北季風南下，強度有機會達到「大陸冷氣團」等級，空曠地區低溫不排除跌至11度。

氣象署說，隨著冷空氣暫時減弱，各地白天暖意明顯，高溫普遍可升至24至28度，但清晨至夜間因輻射冷卻，加上竹苗及中部近山區地勢開闊，局部地區溫度可能比一般平地更低。今、明天（7、8日）東北季風水氣增多，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區轉為易雨區，局部有大雨機率，北部與東部整天濕涼明顯。

至於下週天氣變化，氣象署預估，週末東北季風會再度增強，需觀察是否達冷氣團標準。若13日至15日清晨台北預測最低溫落在14度左右，將會提前發布提醒。由於時間仍有一段距離，氣象署強調後續預報仍有調整空間。

天氣風險公司也指出，明天清晨一波較弱的東北季風會先行南下，北部、東北部短暫轉陣雨，高溫略降至22至23度，中南部及東南部白天仍可達26度以上。至於真正的大變天時點落在13日之後，屆時可能迎來入冬最強冷空氣，北部與東北部低溫恐探10至11度，但由於預報時間距離較遠，仍需持續觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇」則引用歐洲模式預測指出，下週日（14日）晚間冷空氣範圍將全面南侵，「下個週末可能打破近期周休的暖冷規律」，台北有機會下探11度，全台將明顯轉冷，提醒民眾提前留意保暖。

