羽絨、防水外套別丟洗衣機！ 專家：暗藏爆炸危機

專家提醒，像羽絨衣或是有防水材質的衣物，過往曾有丟洗衣機洗卻爆炸的案例風險。（圖／東森新聞）





冬天少不了的羽絨衣，很多人會趁好天氣的空檔拿來洗！專家提醒，像羽絨衣或是有防水材質的衣物，過往曾有丟洗衣機洗卻爆炸的案例風險，過去也曾經有不少案例發生。

衣服丟入洗衣機洗，機器高速運轉，把髒污通通去除。但可得小心，別把羽絨衣或是填充外套也一起丟下去洗，因為很有可能會有爆炸風險。過往就有人把防水材質的衣物還有羽絨衣丟到洗衣機洗，結果不只衣服整個破裂，連洗衣機也損壞。

但到底為何會這樣，就有專家解釋，羽絨外套外層材質為了保暖通常比較不透氣，脫水過程中，空氣和水灌入衣服內部後，從外層難以滲透出去，擠壓之下，衣服就容易爆破，導致洗衣機也可能壞掉。為了不讓類似的狀況發生，建議衣物丟進洗衣機前，得要看清楚標籤，避免有任何意外。

