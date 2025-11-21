新北市貢寮田寮洋羽豐米豐收祭活動開跑，農業局邀大眾到貢寮走走及賞鳥，並用吃好米的行動來支持鳥類保育。 （新北農業局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市貢寮區田寮洋是東北角重要的鳥類棲地，正值候鳥過境，市府農業局廿一日起至三十日在福隆火車站辦理羽豐米豐收祭活動，民眾只要到指定店家消費即可獲得限量的鳥類特色書籤，集滿三款以上書籤還可換好禮；農業局並於今明二天（廿二日、廿三日）及廿九日、三十日舉辦四場次的田寮洋賞鳥行，邀民眾到貢寮來換書籤、集好禮、賞飛羽。

這次羽豐米豐收祭活動廿一日起至十一月三十日在福隆火車站辦理，在地店家如福容大飯店、狸和禾小穀倉等也紛紛響應，民眾只要到貢寮九間合作店家購買羽豐米產品或消費滿二百元，即可獲得限量田寮洋特色鳥類書籤，共有十款不同樣式，收集書籤即可到福隆火車站活動展示區兌換限量超質好禮；集滿三款書籤可兌換環保餐具或羽豐米米磚（六百公克）擇一，集滿四款書籤則可兌換羽豐米蛋捲一桶（十支裝）等。

農業局表示，連續二週週六、日（廿二日、廿三日、廿九日、三十日）共舉辦四場次田寮洋賞鳥行，帶領民眾由福隆火車站出發前往田寮洋尋鳥，也會順道拜訪產出美味羽豐米的友善稻田，每場次限額十五人，有興趣的民眾可以上網報名。

這二週週末假日在福隆火車站前瑞芳地區農會前方，還有以羽豐米製作爆米香，只要參加環境教育互動遊戲者，即可免費享用好吃的羽豐米米香。另在福隆火車站主展場也販售羽豐米相關商品，農業局邀大小朋友一起來貢寮田寮洋漫步，用吃好米的行動來支持鳥類保育。