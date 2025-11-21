「羽豐米豐收祭」開跑 田寮洋賞鳥、買好米！



田寮洋復育有成，吸引眾多鳥類於秋冬之際駐足

田寮洋是東北角重要的鳥類棲地，目前正值候鳥過境，在地農友在逐漸轉作友善耕作，並將田區提早翻犁以維持湛水環境，打造優質的棲息環境提供鳥類棲息，根據全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird顯示，目前在田寮洋紀錄到的鳥類高達368種，新北市農業局表示，此地全臺第一，可說是保育有成！









田寮洋羽豐米豐收祭活動開跑，邀請民眾在芒花盛開之際來貢寮走走





為了邀請民眾到田寮洋賞鳥，新北市農業局於11月21日至11月30日在福隆火車站辦理羽豐米豐收祭活動，民眾只要到指定店家消費即可獲得限量的鳥類特色書籤，集滿3款以上書籤還可換好禮，活動期間的每個週末還加碼現場互動遊戲，可以免費享用羽豐米爆米香，也在11月23日、11月24日、11月29日、11月30日舉辦4場次的田寮洋賞鳥行，邀請大家在芒花初開的時節，來貢寮一起換書籤、集好禮、賞飛羽！



限量田寮洋特色鳥類書籤，推出限定10款樣式，喜歡鳥類的朋友不容錯過





今(2025)年羽豐米豐收祭活動，於11月21日至11月30日在福隆火車站辦理，在地店家如：福容大飯店、狸和禾小穀倉等也紛紛響應，活動期間民眾只要到貢寮9間合作店家購買羽豐米產品或消費滿200元，可獲得限量田寮洋特色鳥類書籤，共有10款不同樣式，收集書籤即可到福隆火車站活動展示區兌換限量超質好禮，集滿3款書籤可兌換由新北綠竹製作的筍之後環保餐具或羽豐米米磚（600公克）擇一，集滿4款書籤則可兌換羽豐米蛋捲1桶(10支裝)等，提醒好禮兌換每日限量。









羽豐米豐收祭合作店家地圖





活動期間的週六、週日（11月23日、11月24日、11月29日、11月30日）上午將舉辦4場次的田寮洋賞鳥行，由人禾環境倫理發展基金會環境人員帶領民眾由福隆火車站出發前往田寮洋尋鳥，幸運的話可以發現悠游在池塘裡的小水鴨、鳳頭潛鴨、琵嘴鴨，或是在湛水灘地的小辮鴴、小環頸鴴、蒼鷺、大白鷺等，還有在天空盤旋的黑鳶、魚鷹、北雀鷹，或穿梭樹叢間的黃尾鴝、黑頭文鳥、黑喉鴝等，旅程中也會順道拜訪產出美味羽豐米的友善稻田，欣賞各種鳥類在這片土地穿梭，一起聆聽貢寮與田寮洋的生態故事，田寮洋賞鳥行每場次限額15人，有興趣的民眾可以上網報名（https://neti.cc/lzDYvNb）。

另外，活動期間的週六、週日，在福隆火車站前的瑞芳地區農會前方，現場還會用羽豐米製作爆米香，民眾只要參加環境教育互動遊戲，即可免費享用好吃的羽豐米米香。位於福隆火車站的活動主展場，也會販售羽豐米相關商品。民眾不妨藉由活動到貢寮田寮洋漫步，以吃好米的行動來支持鳥類保育。

相關羽豐米豐收祭活動資訊，可至人禾環境倫理發展基金會官網（https://eeft.org.tw）查詢。





