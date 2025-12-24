羿麗智能建材展隱藏式IH爐與羿麗餐桌成焦點

▲羿麗智能在台北國際建材展中，以隱藏式IH爐系統整合作為展示主軸，吸引建築界與住宅空間規劃等產業觀眾關注。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 2025台北國際建築建材暨產品展落幕，羿麗智能創見以MIT IH爐科技亮相，並以隱藏式IH爐系統整合作為展示主軸，成功吸引建築設計、住宅空間規劃等產業觀眾關注，成為全場亮眼焦點。

此次展會中，羿麗智能攜手昀金石OROstone進行跨界合作，展出全新概念「羿麗餐桌」。該產品將隱藏式IH感應爐與餐桌結合作為核心設計，搭配來自西班牙的高階昀金石桌面材質，展現出兼具美感、功能與空間運用價值的新型廚房模式。搭配現場示範，工作人員直接就在餐桌檯面烹煮貢丸湯，2500W穩定火力展現出即開即熱性能，吸引不少參觀者圍觀並實際體驗。

羿麗智能總經理黃維文表示，會展中展示的隱藏式IH感應爐，呈現出未來住宅廚房整合方向。「我們希望讓餐桌不只是桌面，還能具備加熱機能，讓一家人圍爐、火鍋、熱食共享更直覺、也更乾淨安全。」他同時提到，昀金石桌面承載IH爐功能後仍能保持材料特性，達到完整空間設計的一體性，是台灣廚房未來的重大方向。

除了餐桌系統，「中島 × 3DIH爐 × 隱藏式IH爐」整合方案，也引來許多設計師與建築商高度興趣。該系統平時可作為備料平台與雙口爐使用，在料理需求增加時，僅需將原本旁邊的備料檯面加熱區擦拭、放上鍋具，即可瞬間開啟第三口IH爐，完整實現中島廚房靈活火力的可能性。

展期間，台北市室內設計裝修商業同業公會特地到場參訪，羿麗智能與設計師們進一步交流IH設備在住宅整合設計上的應用，雙方對未來合作及市場應用充滿期待。

▲羿麗智能展出的「中島 × 3DIH爐 × 隱藏式IH爐」整合方案，也引來許多設計師與建築商高度興趣。（圖／業者提供）

值得一提的是，展位吸引許多外籍觀眾前來了解，隱藏式IH爐技術與MIT設計能力引起外國來賓興趣，顯示台灣家電創新已具備國際視野，市場潛力備受看好。

此外，同步展出羿麗最強吸力雙馬達抽油煙機，具高效集煙與除油能力，能讓廚房維持乾淨清爽的室內環境，受到專業人士肯定。黃維文表示，本次展會是羿麗智能一次重要突破，成功向外界呈現未來廚房科技的新方向，品牌將持續投入研發、產品整合與空間應用，並加速將台灣IH爐技術推向國際市場。更多相關連結https://linktr.ee/easy3dih.tw\

