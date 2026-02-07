翁上班倒垃圾遭毒駕撞亡！ 家屬淚訴「無勞保」求償無門

基隆市 / 綜合報導

去(2025)年底，基隆發生一起毒駕撞死人的命案。當時一名老翁英勇救人，自己卻被捲入輪下，最終不幸身亡。死者女兒淚訴，當時爸爸是在按摩店工作途中倒垃圾，才遇到意外，但店家卻沒幫爸爸投保保險，事發後還不承認爸爸是員工，導致所有補助都無法請領。

死者女兒說：「媽媽沒了，爸爸也沒了，從媽媽走後，我把生活重心都放在爸爸身上，結果現在連爸爸都沒了。」提起爸爸女兒們淚如雨下，手機裡父親笑得燦爛，是他們最後念想，死者女兒說：「生日快樂，生日快樂，哇。」死者女兒說：「你看他還笑得這麼開心，再也看不到這樣子的笑容了。」

奪走爸爸的是一場車禍意外，去年12月9日，一名男子毒駕上路連環撞，當時72歲的老翁正要倒垃圾，看見意外發生英勇將旁人推開，自己卻閃避不及被捲入輪下，急救兩天後仍不幸身亡，而家屬至今求償無門，死者女兒說：「我爸爸是在上班途中幫店家倒垃圾，然後才發生毒駕被撞死的事情，那我們後來想詢問店裡說，有沒有幫爸爸保勞保啊，還是職災意外險結果都沒有，然後老闆娘也不承認爸爸這個員工。」

女兒無奈控訴，爸爸在基隆這間按摩店工作9年，甚至每個月都只休四天，但店家薪水是給現金，沒有薪資單及勞動契約，導致所有補助都無法請領，女兒說：「老闆娘只承認爸爸是偶爾上班的臨時工，為了替爸爸討回公道，她們也出面向大眾喊話。」、「希望附近鄰居能就是出來幫我證實，我爸爸真的是在那邊工作的。」

附近住戶說：「超過十年以上了吧，感覺比較像是警衛。」附近住戶說：「他是6點，晚上就是6點以後開始工作到清晨。」不過實際詢問按摩店，對方不願受訪，其實依照法規，就算是臨時工，雇主也應該依法投保，如果員工在執勤時意外身亡，不論雇主是否有過失，都必須依法提供補償。

非當事律師丁昱仁說：「勞工職業災害的保險保護法裡面，針對這種沒有投保勞保的情形，有特別有死亡補助，勞保局補償完之後，再去向雇主求償。」律師也透露，家屬可以經由監視器，或者訪談周邊鄰居，間接證明勞雇關係存在，如今家屬只希望，能在社會大眾幫忙之下，守護爸爸應得的權益。

