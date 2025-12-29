翁倩玉凌晨狂吐取消記者會 為戲破戒成女星榜樣

翁倩玉（中）昨晚才出席《陽光女子合唱團》首映。壹壹喜喜電影股份有限公司提供



75歲的翁倩玉昨晚（12╱28）才與陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等人出席《陽光女子合唱團》首映，原定今午開記者會的她卻因凌晨拉肚子、嘔吐，無奈臨時取消通告。

翁倩玉為首映特地從日本返台，導演林孝謙也允諾如果《陽光女子合唱團》票房破億，就會為她出道60周年推出〈時間之歌〉特別版MV。而今她原本要獻身與媒體分享拍攝點滴，卻因身體不適原本將記者會延後1小時，但最後仍取消活動，預計明飛回日本。

而日前翁倩玉與林孝謙做客POP Radio《POP有夠靚》，主持吳怡霈趁機請教凍齡與維持身材的祕方？她分享平常不太吃白飯，長年維持在7分飽狀態，晚上則不吃澱粉食物，笑說：「多笑一點！不回望過去，只向前看。」

林孝謙（左起）砸積蓄買下《陽光女子合唱團》的電影版權，翁倩玉大吃一驚，右為主持人吳怡霈。POP Radio提供

飾演「玉英奶奶」的翁倩玉被要求增胖，所以除了劇組準備的美食外，她也破戒吃了很多白飯，吳怡霈聽了直呼「毋湯啦」，但翁倩玉則說因為劇本好也願意為戲扮醜，「只要宣傳時再漂亮就好」。

再次演出電影，翁倩玉受到眾多演員謹慎對待，她笑稱：「人生裡面從來沒被叫過奶奶！結果片場大家都叫我奶奶，還常常要我小心。」她感到有趣也很感謝劇組的關心；林孝謙則透露翁她每次都是最早到片場的人，即使拍完戲也會看大家完成才離開，「其他的女明星都以她為榜樣」。

