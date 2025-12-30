翁倩玉前一晚狂吐訪問臨時喊卡 《陽光女子合唱團》口碑延燒海外接力上映

【緯來新聞網】電影《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出。翁倩玉日前因身體微恙，臨時取消訪問行程，在獲得充分休息後報平安，感謝劇組與影迷的關心與祝福。

《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮與何曼希共同演出。（圖／壹壹喜喜提供）

翁倩玉原訂29日出席訪問宣傳電影，但她前一晚凌晨突然嘔吐，一整晚沒睡。她本來想硬撐出席，先是延後訪問時間1小時，後來考量身體狀況，工作人員決定還是先取消訪問，讓她多休息，在休息後身體已無大礙。

翁倩玉身體不適臨時取消訪問。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》翻拍自韓國經典作品《美麗的聲音》，描述女子監獄的故事，感動效應也正式邁向海外市場。目前已確定將在香港、新加坡與馬來西亞陸續上映，日本、韓國亦已有買家主動接觸洽談中。業界普遍看好，這股從台灣累積而起的真實情感與共鳴力量，將很快跨越語言與文化界線，在海外市場持續延燒。



隨著口碑持續發酵，自24日至28日口碑場放映以來，迅速在社群平台掀起一波「眼淚災情回報潮」。不少觀眾看完後紛紛發文示警：「淚腺刺客很多，衛生紙可以帶家用的」、「根本是年末眼淚收割暴徒」、「三張衛生紙完全不夠用，中間還得把衛生紙球撿起來繼續用」。《陽光女子合唱團》將於12月31日正式上映。

