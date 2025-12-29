翁倩玉半夜上吐下瀉取消行程

75歲國寶級影后翁倩玉相隔47年再度出演電影《陽光女子合唱團》，與陳意涵、安心亞、苗可麗及鍾欣凌等人合作，原訂29日與媒體進行訪問，不料電影公司上午緊急通知，翁倩玉因身體不適，須延後1小時訪問行程，沒想到最後狀況沒有好轉還是取消通告，今早返回日本。

翁倩玉此趟返台主要就是為了日前的首映，工作人員透露，翁倩玉首映會是第一次進戲院觀賞這次的電影，當天親人也有到場支持，會後與包場的嘉賓聊了一會便結束行程，返回飯店。首映會當天僅安排一個專訪，不過據了解，翁倩玉當晚出現拉肚子、凌晨有嘔吐的情形，有請醫生到飯店看診，但經紀人沒有透露病因，似乎就是身體較為虛弱。

翁倩玉相當敬業，每次拍戲都是最早到片場的人，其他的女明星都以她為榜樣。她與導演林孝謙日前上電台節目宣傳電影，她提到在片中飾演「玉英奶奶」，為了詮釋角色，除了近乎素顏上陣，每次上戲要花1小時刷白每根頭髮，還必須要為戲增肥才符合長年蹲牢房的人物形象。主持人吳怡霈順勢請教凍齡與維持身材的祕方，翁倩玉笑答「多笑一點！不回望過去，只向前看。」

翁倩玉表示，平常不太吃白飯，長年維持在七分飽狀態，晚上則不吃澱粉食物；被要求為戲增胖，除了劇組準備的美食外，她也破戒吃了很多白飯，她表示，因為劇本好也願意為戲扮醜，「只要宣傳時再漂亮就好。」

該片是韓片《美麗的聲音》改編，翁倩玉聽聞林孝謙砸下所有積蓄購買版權，嚇了一跳。而翁倩玉演藝雙全的形象，是林孝謙心中玉英奶奶的不二人選。他說，看了翁倩玉的演唱會，發現兩個多小時的演出，又唱又跳維持完美音準，體力負荷有餘之外，又將舞蹈與歌曲完美結合，這正是他心中的角色形象。