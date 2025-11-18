翁倩玉台語比國語好 陳意涵「被偷窺」跟鍾欣凌比瘋

孫淑媚（左起）、陳意涵、安心亞、鍾欣凌、翁倩玉（前）今出席星光活動。李政龍攝



翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚今（11╱18）為《陽光女子合唱團》出席金馬影展星光，該片講述女子監獄裡合唱團的故事，更是翁倩玉睽違47年再接演台灣電影，鍾欣凌形容大家聚在一起「很瘋」，最後感情好到「尿尿也一起」，陳意涵則說感覺導演林孝謙「一直感覺在偷窺我的人生」。

時隔47年回鍋台灣電影，翁倩玉被問接演的契機，她笑說：「我不曉得我一直在忙什麼，很多事情要解決，去年我就開始想要在故鄉活動。」她接連辦了版畫展覽、演唱會，當她正為開唱排練時接到劇本，「因為導演說這是談母親和小孩愛的故事，所以我說一定要做，我希望看完了這個電影，大家會想打電話給媽媽」。她透露本來台詞都是國語，後來被問可以說台語嗎？「我說可以啊，後來大家都說『妳的台語比國語好』，希望這部電影是我人生的新篇章」。

翁倩玉睽違47年再接演台灣電影。李政龍攝

而陳意涵被問是否擔心跟專業歌手一起拼歌喉和跳舞？參戰過《乘風破浪的姐姐》（《乘風2024》）的她沒在怕，「我只能說導演他很愛觀察我的人生，他每次偷偷看我在幹嘛，我現在突然對歌唱、跳舞稍微有點興趣，他就會說妳要不要來演這個」。直言跟眾女星飆戲沒有互相比較的心態。

鍾欣凌也說因聚在一起拍戲，「聊到很多八卦、祕密」。感情好到組團購團，「陳庭妮說電子書很方便，所有人開始瘋狂買電子書」。陳意涵笑說：「我們在那邊賣了7、8本電子書。」就連想吃甜甜圈，就叫安心亞聯絡萬年緋聞男友阿KEN，但安心亞堅稱甜甜圈是陳庭妮的經紀人排隊買的，「沒有特權」。

而孫淑媚片中不僅要素顏上陣，還被畫醜，還要畫繡眉、霧唇，她苦笑說：「我看到大家都蠻美的，我其實有一點傻眼。」陳意涵補刀：「我一直以為她喜歡那個顏色，我想說很特別的眼光。」安心亞也附和：「我一開始也以為她是繡的。」

