翁倩玉回歸台灣大銀幕！唱跳2.5小時驚呆導演「為她改角色」

電影《陽光女子合唱團》是《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙與編劇呂安弦再度攜手打造的新片，集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希等多位演員，展現笑料百出的互動以及催人落淚的情感轉折。

導演林孝謙透露，籌備之初就鎖定了老搭檔陳意涵，「沒有她，我不會開拍。」從《比悲傷更悲傷的故事》至今，陳意涵已是兩個孩子的母親，導演認為母職經驗讓他更能自然流露角色的柔軟與真實，是上天安排的最好時機。

廣告 廣告

陳意涵在片中也是名母親。（圖／壹壹喜喜提供）

另一位令人驚喜的演員，則是多年沒在台灣演戲的旅日藝人翁倩玉。林孝謙笑說，當初內心相當忐忑，甚至親自去看她的演唱會，「她又唱又跳兩個半小時，我當下就決定要為她改寫角色。」原本劇本設定她的角色為音樂老師，最終被重新塑造成一位知名歌手，讓人物更有層次與張力。

此外，電影中有大量群戲與小孩的戲分，導演林孝謙直呼是最大挑戰，「小孩不能被指令，只能營造環境。」他回憶最難的一場戲，是孩子們首次看見合唱團表演，現場兩百多名群演氣氛緊張，小朋友一度哭鬧不止，沒想到台上的女演員打開手機手電筒唱起〈小星星〉，孩子才漸漸安靜下來，戲也順利完成，林孝謙說：「真的多虧了這些厲害的演員、神隊友的助攻，才能讓這部電影達到最棒的效果。」

翁倩玉睽違多年參演台灣電影。（圖／壹壹喜喜提供）

導演的用心與溫柔也深深感染劇組每個人，苗可麗感性表示，林孝謙不僅尊重主角，對每位臨演也一樣溫柔對待，「他每天開工前都會靜坐30分鐘，為劇組和場地送祝福。」這樣的儀式感，讓整個拍攝現場都充滿愛與平靜。她相信《陽光女子合唱團》不只是合唱團的故事，更是一部能讓觀眾感受到愛的電影。

《陽光女子合唱團》將於12月31日在台上映。

群戲演出讓導演一度擔心，但演員們盡心盡力帶來最棒的效果。（圖／壹壹喜喜提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導