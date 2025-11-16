翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎

【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希同台演出，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的阿蘭，因為不小心走私了一批電器而被判刑，拍攝過程中，她最難忘、也最心驚的是一場不小心肘擊到翁倩玉的意外，她當場嚇哭，直呼：「我以為要退出演藝圈。」

《陽光女子合唱團》安心亞勸架時抓住陳意涵，直呼很累。（圖／壹壹喜喜提供）

安心亞表示，「阿蘭這個角色就是把我本人放大十倍的版本。」為呈現角色張力，她刻意把表演節奏加快，高能量表演方式讓她每天收工都像完成全身運動，直呼：「阿蘭實在太衝動了，拍她真的很耗體力，但也很過癮。」



拍攝過程中，還不小心發生她肘擊到翁倩玉的意外，戲裡她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到奶奶的鼻樑。「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」後來還發現奶奶流鼻血。導演林孝謙看鏡頭上看到一道血痕噴出，連忙喊卡後大家趕緊急救，她則是當場崩潰自責，在旁邊一直哭。所幸奶奶沒有大礙，還強忍著繼續演戲。安心亞嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了。」

《陽光女子合唱團》安心亞不小心肘撞翁倩玉嚇到超崩潰.。（圖／壹壹喜喜提供）

劇中多場衝突戲讓安心亞印象深刻，安心亞說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都酸到快炸開。」片中還有她飛踢新人演員何曼希的戲碼，「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」她笑說整部片讓自己的運動量暴增，「每天都在激烈運動。」《陽光女子合唱團》將於12月31日全台上映。

安心亞拍《陽光女子合唱團》動作都放大10倍。（圖／壹壹喜喜提供）

