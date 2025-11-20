翁倩玉收驚喜見15歲的自己 當紅之際成大眾情人卻沒能談戀愛

國家影視聽中心20日邀請到《萬博追踪》女主角翁倩玉，參與電影台灣首映活動。（國家影視聽中心提供）

上個月在日本舉辦的「大阪・關西世博會」圓滿落幕，1970年實際前往萬國博覽會取景的電影《萬博追踪》，也從拍攝地正式回到台灣首映，國家影視聽中心於20日邀請到女主角翁倩玉參與首映活動，共同見證「來自台灣的萬博神作」。

片中記錄了翁倩玉20歲時的清純模樣，她害羞的說：「看到這部片才發現半個世紀已經過去了，很開心在銀幕上見到20歲的自己，想不到我拍戲已經這麼多年了。」不過特別的是，翁倩玉是當時的大眾情人，她卻回憶說當時自己完全沒有機會談戀愛，每天都為了拍戲東奔西跑。

另國家影視聽中心也為翁倩玉帶來神秘彩蛋，在影廳放映典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」1分多鐘的影像，是民國54年12月21日所攝，大批媒體在機場迎接當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉回台，與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框。

國家影視聽中心20日加碼放映典藏新聞片段，見到翁倩玉年僅15歲的模樣。（國家影視聽中心提供）

翁倩玉看到珍貴影像激動不已，她表示：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她說當年台灣人很瘋北海道，所以劇組也遠赴北海道取景，「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」

